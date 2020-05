02.05.2020 h 14:04 commenti

Picchia i poliziotti che lo fermano per un controllo, arrestato

In manette un uomo di 33 anni già noto alle forze dell'ordine per precedenti contro il patrimonio e spaccio di droga. Gli agenti soccorsi e medicati dal 118

Ha picchiato due poliziotti costringendoli a ricorrere alle cure del 118. Un algerino di 33 anni, sprovvisto del permesso di soggiorno e con svariati precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in fatto di stupefacenti, è stato arrestato per resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e per il rifiuto di fornire le proprie generalità. E' successo nel pomeriggio di giovedì 30 aprile in piazza Duomo. L'uomo, che era in sella ad una bicicletta, è stato fermato dagli agenti impegnati nel controllo del territorio. La sua risposta è stato un atteggiamento arrogante verso i poliziotti e il tentativo di allontanarsi. Non solo: quando è stato fermato, si è lanciato contro due agenti aggredendoli e ferendoli; entrambi hanno riportato lesioni giudicate guaribili in tre giorni. Il trentatreenne è stato portato in questura, identificato e arrestato in flagranza di reato.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus