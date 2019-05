29.05.2019 h 14:06 commenti

Picchia e umilia la moglie davanti ai figli, arrestato ventiseienne

Le indagini dei carabinieri della Tenenza sono partite dalla denuncia della donna dopo l'ennesima aggressione. In tempi brevissimi il Gip del Tribunale di Prato ha emesso la misura cautelare

Picchiava e umiliava la moglie continuamente anche davanti ai figli minori. A mettere fine alla lunga serie di violenze, verbali, psicologiche e fisiche, sono stati i carabinieri che nelle scorse ore hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'uomo, un kosovaro di 26 anni. L'accusa è maltrattamenti in famiglia. In particolare sono stati i carabinieri della Tenenza di Montemurlo a seguire le indagini partite dalla denuncia presentata dalla vittima dopo l'ennesima aggressione.

Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire un quadro cupo fatto di assoggettamenti psicologici e fisici a cui l'uomo sottoponeva la moglie attraverso aggressioni verbali e fisiche, spesso alla presenza dei figli minori. La vittima, che aveva recentemente richiesto l’intervento dei militari perché l’uomo nell’ultimo litigio le aveva provocato lesioni, ha trovato il coraggio di aprirsi e raccontare la sua triste storia a due marescialle in sevizio a Montemurlo, specificamente preparate a trattare episodi di violenza di genere che sono riuscite ad entrare in empatia con la donna, fornendole tutto il supporto e conquistando la sua fiducia. La Procura di Prato, informata dei molteplici episodi di violenza e sulla base degli elementi raccolti durante le indagini, ha richiesto al Gip del Tribunale di Prato il provvedimento cautelare, emesso in tempi rapidissimi. Il 26enne si trova ora nella casa circondariale di Prato.