Picchia e minaccia di morte l'anziana zia, cinquantanovenne finisce in carcere

Sequestrati anche i quattro fucili trovati nella casa dove vive con la moglie e l'ottantenne che il 5 agosto è finita in ospedale con ferite e traumi giudicati guaribili in 30 giorni

Picchiava e minacciava di morte l'anziana zia con cui viveva assieme alla moglie nella zona di Galciana. Una lunga sequenza di intimidazioni, vessazioni e violenze fisiche culminate lo scorso 5 agosto quando la donna, 80 anni, è finita in ospedale con traumi e contusioni giudicati guaribili in trenta giorni. Ma la denuncia contro il nipote non è mai stata formalizzata perchè l'anziana era fortemente intimorita.

Ieri sera, 27 agosto, di fronte all'ennesima violenta lite segnalata al 113, è scattato l'arresto in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e minacce aggravate. L'uomo, 59enne incensurato, disoccupato, era ubriaco e ha proseguito a minacciare la zia ottantenne anche davanti agli agenti. Ora si trova nel carcere di Prato a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La polizia ha trovato nel suo garage ben quattro fucili da caccia, denunciati altrove, che assieme ad un'ulteriore canna di fucile, sono stati sequestrati in via preventiva alla luce delle minacce di morte manifestate dal 59enne nei confronti della zia. Secondo quanto appreso dall'ottantenne, i maltrattamenti sarebbero conseguenza di una difficile convivenza con il nipote e sua moglie.

