25.09.2018 h 10:13 commenti

Picchia e maltratta la moglie anche davanti ai figli piccoli: arrestato marito violento

I carabinieri di Montemurlo hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 42 anni. E' stata la donna, dopo anni di soprusi, a trovare il coraggio di denunciare il suo aguzzino

Per anni ha sottoposto la moglie a maltrattamenti sia fisici sia psicologici, non esitando a farlo anche davanti ai figli piccoli. Ma alla fine la donna ha trovato il coraggio di denunciare il marito violento, che ieri 24 settembre, è stato arrestato dai carabinieri della Tenenza di Montemurlo, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Prato.

In manette è finito un macedone 42enne, senza fissa dimora. È accusato di lesioni personali, maltrattamenti in famiglia, estorsione e minaccia nei confronti della moglie e di uno dei tre figli minorenni. Il provvedimento nasce da un’indagine avviata dopo la denuncia presentata dalla vittima, da cui emergeva che l’uomo, sin dai primi anni di convivenza, aveva sottoposto la moglie ad assoggettamenti psicologici e fisici messi in atto con aggressioni verbali e fisiche, alcune di queste anche alla presenza dei figli minori.

In particolare, dallo scorso anno, il 42enne era arrivato a seguire la moglie in tutti i suoi spostamenti, privandola di ogni minima privacy e isolandola anche dal contesto familiare. A quel punto la vittima ha trovato il coraggio di denunciare i fatti e si è rivolta ai carabinieri di Montemurlo che, dopo una serie di accertamenti, hanno trovato le prove che hanno portato all'arresto del marito violento.



Edizioni locali collegate: Montemurlo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus