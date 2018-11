15.11.2018 h 12:35 commenti

Picchia e ferisce la moglie e il figlio. Cinquantenne arrestato dalla polizia

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via Strozzi e hanno dovuto disarmare l'uomo che brandiva un utensile appuntito

Ancora una storia di violenza in famiglia con un 50enne arrestato per aver picchiato la moglie e il figlio. E' successo ieri sera 14 novembre quando gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via Stozzi; un cinquantenne albanese, con regolare permesso di soggiorno ma con precedenti, è stato arrestato e condotto al carcere della Dogaia per avere aggredito e picchiato la moglie quarantenne e il figlio ventenne. Quando gli agenti sono arrivati nell’abitazione, l’uomo impugnava un utensile appuntito, è stato disarmato nonostante abbia opposto resistenza. I due feriti sono stati medicati dal personale del 118 e giudicati guaribili in 5 e 4 giorni. Il capo famiglia verrà giudicato per rito di direttissimo.



