Picchia e ferisce due poliziotti dopo aver forzato un posto di blocco, arrestato 24enne

Rocambolesca fuga per le vie della città. E' successo ieri sera tra via Roma e via Fiorentina. Al giovane, trovato positivo all'alcoltest, è stata sequestrata una piccola quantità di hashish

Non si è fermato all'alt della polizia stradale dando vita ad un inseguimento che si è concluso in via Fiorentina con l'aggressione e il ferimento di due poliziotti. Un pratese di 24 anni è stato arrestato con l'accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale, detenzione di stupefacenti e guida in stato di ebbrezza. E' successo intorno alle 20 di ieri, giovedì 2 luglio. Il giovane era alla guida della sua auto quando si è imbattuto in un posto di blocco in via Roma di fronte al quale anziché fermarsi ha accelerato. Gli agenti si sono messi all'inseguimento e quando lo hanno raggiunto e bloccato in via Fiorentina, per tutta risposta, sono stati aggrediti con calci, pugni e testate; i due poliziotti hanno riportato contusioni e lesioni. Il ventiquattrenne è risultato poi positivo all'alcoltest e, in più, è stato trovato in possesso di una piccola quantità di hashish. Già in passato il giovane era stato sorpreso alla guida dopo aver assunto alcol e per questo motivo sanzionato e sottoposto al regime “alcol zero” che prevede che il conducente non possa avvalersi neppure della quantità alcolica sotto la soglia consentita dalla legge.



