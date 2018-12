29.12.2018 h 10:20 commenti

Picchia l'anziana madre con un bastone, arrestato un cinquantatreenne

L'ottantaquattrenne ha riportato un trauma facciale e quattro costole incrinate. L'uomo aveva precedente per reati contro la persona. Madre e figlio vivono in un appartamento a Santa Lucia

Quando gli agenti delle Volanti, ieri pomeriggio 28 dicembre poco dopo le 15, sono riusciti ad entrate in un’abitazione in zona Santa Lucia, hanno trovato una donna di 84 anni con il volto tumefatto e evidenti segni di percosse. A ridurla in questo stato il figlio 53 anni che per picchiarla ha utilizzato anche un bastone. A scatenare la rabbia dell’uomo, già segnalato per reati contro la persona, probabilmente una lite scoppiata per futili motivi, l’anziana è stata trasportata dal personale del 118 al Santo Stefano dove i medici hanno diagnosticato un trauma al volto e quattro costole incrinate guaribili in 25 giorni, il figlio i è stato arrestato per lesioni personali aggravate. Denunciata, invece, per favoreggiamento la donna cinquantenne che all’arrivo degli agenti ha cercato di chiudere la porta di casa per non farli entrare.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus