Picchetto e sciopero di Si Cobas alla tintoria Superlativa

Il sindacato denuncia 12 ore di lavoro per turno e chiede la regolarizzazione del contratto di lavoro. L' azienda, gestita da un imprenditore cinese, era già stata chiusa dalla squadra interforze per precarie condizioni igienico sanitarie e per la presenza di lavoratori clandestini



L'azienda gestita da un imprenditore cinese negli anni scorsi è stata chiusa più volte dopo i controlli delle squadre interforze che avevano trovato, oltre a precarie condizioni igienico sanitarie, anche decine di operai clandestini e senza contratto di lavoro ”.(

“Anche in questa ditta – ha spiegato il leader del sindacato Luca Toscanao – si lavorano 12 ore al giorno per sette ore alla settimana, a nero oppure con contratti part time. La paga è di 1000 euro”.

Sul posto sono intervenute anche alcune volanti della polizia. “Dopo la tintoria DL . Fada e Gruccia Creation – annuncia Toscano – continua lo stato di agitazione nel distretto tessile per rivendicare i diritti minimi da anni calpestati dalle aziende”. INell' azienda lavorano una cinquantina di persone prevalentemente pakistani, cinesi e africani. "Qualche settimana fa - ha spiegato Sarah Caudiero di Si Cobas - alcuni lavoratori sono venuti a denunciare la mancanza di contratti, ma dopo pochi giorni sono stati allontanati dal posto di lavoro,stessa sorte per altri operai che stavano facendo il periodo di prova. Altri avevano il contratto ma solo per due ore al giorno".

Sul posto sono intrvenute anche alcune volanti della polizia.

