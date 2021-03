23.03.2021 h 12:35 commenti

Picchetto alla Texprint, i leader di Si Cobas e alcuni operai indagati per violenza privata

Nel fascicolo aperto dalla procura sono finite le tante denunce presentate dall'azienda e dai dipendenti in queste settimane di protesta davanti ai cancelli della stamperia tessile, in via Sabadell. I manifestanti chiedono la regolarizzazione dei contratti di lavoro

Violenza privata: è questa l'ipotesi di reato che la procura ha contestato a Luca Toscano e a Sarah Caudiero, i sindacalisti Si Cobas che da oltre un mese sono in testa al picchetto organizzato davanti ai cancelli della Texprint, in via Sabadell, per chiedere che anche ai 18 lavoratori da loro rappresentati, in larga parte pakistani, venga applicato un regolare contratto di lavoro di 8 ore al giorno, riposo settimanale, malattia e ferie. La stessa ipotesi di reato è stata mossa contro gli operai che come i leader di Si Cobas, hanno ricevuto l'avviso di garanzia.Nel fascicolo aperto dalla procura sono finite le tantissime denunce arrivate alla spicciolata in due mesi di agitazione e più di quaranta giorni di picchetto. A denunciare è stata l'azienda, gestita da imprenditori cinesi, e diversi dell'altra sessantina di dipendenti della Texprint.La violenza privata è il reato che si sarebbe configurato ogni volta che i manifestanti hanno costretto i dipendenti che uscivano dal parcheggio dell'azienda, a fine turno, ad aprire il bagagliaio dell'auto per accertarsi che non uscisse merce dai magazzini, visto che l'obiettivo, legato alla regolarizzazione dei lavoratori, è il blocco della produzione. Un atto di forza che si è tradotto in liti e in richieste di intervento, qualche volta rimaste inascoltate, alle forze dell'ordine. E' successo che diversi operai siano rimasti molto tempo davanti al muro del picchetto e che siano usciti solo dopo essersi arresi ad aprire il bagagliaio. Ed è anche successo che lo scontro tra le parti abbia costretto qualche dipendente a ricorrere alle cure sanitarie.Quaranta e più giorni di altissima tensione che hanno spinto i titolari della Texprint a ricorrere alla cassa integrazione per 53 lavoratori e a non nascondere la possibilità di chiudere e licenziare tutti.Toscano e Caudiero potranno chiarire la loro posizione davanti al magistrato, e lo stesso potranno fare gli altri indagati.