Il progetto "piazze ritrovate" promosso dal Comune di Carmignano per raccogliere bisogni, aspettative e idee degli abitanti, così da definire insieme i progetti di riqualificazione delle piazze Cesare Battisti a Comeana e IV Novembre a Seano, è entrato nel vivo. In questo periodo, infatti, il team di Sociolab sta girando per i due paesi facendo interviste e incontrando coloro che tutti i giorni vivono questi luoghi.

Per quanto riguarda il percorso di ascolto pensato per individuare le percezioni e gli usi di chi abita o frequenta il centro di Comeana, e in particolare piazza Cesare Battisti, la formula proposta è quella di una mappatura degli attori, un'osservazione partecipante, un laboratorio fotografico e un evento finale di condivisione dei risultati. Il workshop di fotografia, nello specifico, è rivolto ai giovani tra i 12 e i 20 anni residenti nella zona. Articolato in due incontri, obiettivo del corso sarà quello di far capire ai giovanissimi cosa è lo spazio urbano, se si può raccontare con il nostro smartphone e soprattutto come si racconta. Ma anche che lingua parliamo quando scattiamo una fotografia. Le foto prodotte durante il laboratorio fotografico saranno poi esposte in piazza Cesare Battisti a settembre. Tutti i dettagli sul corso verranno resi noti nel corso di un incontro che si terrà oggi, mercoledì 26 giugno, alle 17.30, allo Spazio Giovani di Comeana. La partecipazione è gratuita. Per informazioni è possibile scrivere a Fabrizio Bruno ( fabriziobruno.nu@gmail.com ) o contattare lo Spazio Giovani.