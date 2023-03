05.03.2023 h 16:57 commenti

Piazza XX Settembre, Palandri (centrodestra) attacca Puggelli: "Troppi soldi e ritardi"

Primo attacco frontale in vista delle elezioni comunali del 14 e 15 maggio a Poggio. La controproposta: "Se vinceremo faremo una variante che faccia salva e valorizzi la viabilità attorno alla piazza"

Troppo tempo e troppi soldi pubblici per fare la nuova piazza XX Settembre a Poggio a Caiano. Il candidato sindaco del centrodestra Riccardo Palandri sferra il primo duro attacco al suo avversario, Francesco Puggelli del Pd, sindaco uscente, in vista del voto amministrativo del 14 e 15 maggio. Lo fa in occasione dell'ottavo anniversario della tempesta di vento che ha semi distrutto la piazza abbattendo buona parte degli alberi che la caratterizzavano e su una delle opere su cui il primo cittadino ha puntato molto in questi anni per riqualificare il centro del paese. Per il suo avversario è stato fatto “Poco o niente. Percorsi di consultazione e condivisione con la cittadinanza, molto sbandierati e mai seriamente affrontati, concorsi di idee molto costosi per arrivare alla scelta autocratica di un progetto che denota una scarsa conoscenza del territorio e delle sue esigenze. Otto anni – prosegue Puggelli - in cui sarebbe stato ad esempio sufficiente ripiantumare, sostituendo gli alberi caduti con piante più sicure e fare quei minimi interventi di manutenzione per rendere la piazza nuovamente fruibile in tempi molto rapidi e con un notevole risparmio di soldi pubblici che potevano essere destinati alla soluzione dei molti problemi del territorio. Invece si è scelto opportunisticamente di lasciare il progetto in un cassetto da aprire a qualche settimana dal voto. Una scelta che i poggesi pagheranno molto, molto cara". Spesa aggiuntiva che viene quantificata: 565.865 euro la spesa preventivata nel piano triennale delle opere pubbliche 2021, oltre il doppio nel documento successivo, 2022-2024. "Oltre il 116 per cento, arrivando alla stratosferica e incomprensibile cifra di 1.224.153,58 euro" chiosa Palandri - E a poco valgono le giustificazioni dell’aumento dei prezzi delle materie prime (che sicuramente ci sono stati) perché sarebbe bastato effettuare i lavori nel momento in cui si erano resi necessari. Da quella tempesta di vento di anni ne sono passati otto, è bene ribadirlo".

Ci sono poi due critiche nel merito del progetto: il Monumento ai Caduti e la viabilità. "Per quanto riguarda il monumento, auspichiamo che il sindaco cambi idea e non voglia spostarlo, anche solo temporaneamente per il restauro, visto l’altissimo rischio di danneggiare irreparabilmente quel simbolo solenne alla memoria dei caduti di tutte le guerre in difesa dei valori della pace e dell’unità nazionale, fortemente voluto dai poggesi. Per la questione della viabilità si aprirebbe un capitolo molto lungo che avremo modo di affrontare nelle prossime settimane di campagna elettorale. Ma nell’immediato ci chiediamo se abbia senso chiudere la circolazione intorno alla piazza. Ha pensato, ad esempio, il sindaco a come gestire il flusso in ingresso da Prato durante i giorni dell’Assedio alla Villa? Come faranno i mezzi di soccorso a transitare quando via Lorenzo il Magnifico sarà occupata dai cittadini davanti al Mascherone? Dove pensa di deviare il traffico? Amministrare significa soprattutto avere la capacità lungimirante di anticipare i problemi ed agire per evitarli. Ma questa non è sembrata priorità del mandato Puggelli. Fortunatamente per il momento nella nostra piazza è stata posata una sola pietra e non sembra che ci sia tutta questa fretta di portare a termine i lavori in tempi brevi. Uno dei nostri primi impegni appena insediati alla guida del Comune, sarà quello di presentare una variante al progetto che faccia salva e valorizzi la viabilità intorno alla piazza e ne rivaluti attentamente i costi di intervento. Una variante – conclude Palandri - che tenga nel dovuto conto l’importanza della piazza per la nostra comunità, la sua storia, ed anche la sua vicinanza alla Villa Medicea, che è un patrimonio dell’umanità".





Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

