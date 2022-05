Valorizzare la piazza attraverso nuovi arredi, una nuova pavimentazione, un’illuminazione più accurata e il ripensamento dei diversi spazi all'insegna dell'inclusività e dell'accessibilità. È partendo da queste linee guida che è stato redatto il progetto definitivo-esecutivo per la nuova piazza XX Settembre e riqualificazione del centro storico approvato nei giorni scorsi dalla Giunta comunale. L’amministrazione comunale prosegue, quindi, l’opera di valorizzazione e rilancio del centro storico, che si svilupperà ulteriormente con altri interventi, tra cui la messa in sicurezza della viabilità provinciale del centro e la realizzazione di un parcheggio scambiatore, anch’esso inserito nel piano delle opere pubbliche e che persegue a sua volta finalità di valorizzazione paesaggistica.

Il progetto al livello esecutivo è stato elaborato sulla base della proposta progettuale di GruppoUno, il raggruppamento di professionisti risultato primo classificato nel concorso di idee indetto nel 2018 dall’amministrazione comunale. Scopo del progetto è quello di riportare al centro della vita cittadina la piazza XX settembre e rendere ogni suo singolo spazio inclusivo e fruibile da tutta la cittadinanza.

“Ricordiamo tutti la terribile tempesta che nel 2015 fece strage degli storici pini della piazza - afferma il sindaco Francesco Puggelli - quell'evento ha cambiato definitivamente il volto del centro storico di Poggio. Non solo: da allora la nostra piazza ha perso sempre più il suo ruolo di luogo d'incontro per i poggesi ed è sempre meno vissuta. Con questo bellissimo progetto, costruito insieme a tutti grazie ad un percorso partecipativo che ha visto protagonisti centinaia di cittadini, finalmente potremo sanare questa ferita. Presto potremo tornare a vivere e frequentare la piazza e lo faremo in uno spazio completamente nuovo più verde, più grande, che valorizzerà i nostri beni monumentali, ma soprattutto sarà ricco di opportunità per tutti”.

La soluzione progettuale prevista è quella di un intervento rigenerativo importante, che incide in maniera sostanziale sulle potenzialità della piazza e delle zone limitrofe, per restituire uno spazio aperto e funzionale, che incentivi la vita pubblica, la fruibilità degli spazi e le attività commerciali. Alla piazza, intesa come centro nodale di Poggio, viene infatti assegnata una nuova identità ed una valenza polifunzionale: luogo di incontro e socializzazione, di gioco e di aree ombrose, di spazi per eventi pubblici o mercati, di collegamento visivo e materiale con le rilevanze storiche-culturali presenti, come la Villa Medicea e le sue scuderie, e di connessione con i percorsi circostanti.

Punto chiave del progetto è la creazione di una superficie continua, che comprende sia la piazza che alcuni tratti delle strade limitrofe, ovvero il tratto di via Vittorio Emanuele II – Largo Filippo Mazzei e parte di via Lorenzo il Magnifico, inglobando anche i marciapiedi circostanti, protetti da dissuasori puntuali, così da ottenere una piattaforma unica che crei un collegamento visivo e materiale con l'intorno. Lo spazio, che avrà un rialzamento di quota, sarà quindi pavimentato come se fosse una piattaforma di pari livello che si sviluppa dalla piazza fino alle abitazioni, in modo da espandere visivamente la piazza stessa e darle risalto. L’ampliamento complessivo della Piazza e la superficie pavimentata priva di ostacoli e impedimenti faciliterà lo svolgimento di attività come manifestazioni, concerti o mercati temporanei.

“La superficie rialzata e continua – commenta l’assessore ai lavori pubblici Tommaso Bertini - ci consente di limitare nel centro urbano l’impatto viario, indicando in modo netto che in questo spazio è fondamentale ridurre la velocità dei veicoli. Una soluzione che va a beneficio della vivibilità e sostenibilità del nostro centro storico e della cittadinanza.”

Un altro elemento principale che connoterà la nuova piazza è un cannocchiale visivo incorniciato da portali, che invita l’utente a dirigere la sua attenzione verso le Scuderie, collegando quindi otticamente la piazza con il contesto storico del centro. Gli archi del cannocchiale, realizzati in Corten, daranno un’impronta contemporanea al nuovo assetto richiamando l’interesse e la fruibilità turistica verso lo storico Ponte Leopoldo II.

Particolare attenzione è rivolta alle zone verdi che aumenteranno di oltre il 20% rispetto ad oggi: nella nuova piazza ci sarà infatti una zona alberata geometricamente più strutturata ed un’altra, che comprende lo spazio giochi per bambini, con disposizione più naturale delle specie arboree, così come avviene anche nel parco della Villa Medicea.

I lavori saranno eseguiti in fasi successive che si svilupperanno progressivamente per recare il minor disagio possibile alla circolazione veicolare, ai fruitori ed ai residenti della piazza.

Il costo complessivo dell’intervento, comprensivo di oneri, spese tecniche e altre spese connesse è di circa 1 milione di euro, interamente finanziato con fondi comunali.