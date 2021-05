25.05.2021 h 08:38 commenti

'Piazza Italia wifi' sbarca a Carmignano, installati 12 hotspot

Connessione internet libera e gratuita su tutto il territorio grazie all'adesione del Comune al progetto

Il Comune di Carmignano ha aderito al progetto “Piazza WiFi Italia”, del ministero dello Sviluppo economicoil cui obiettivo è permettere a tutti i cittadini di connettersi, gratuitamente ed in modo semplice tramite l’App dedicata, ad una rete libera e diffusa su tutto il territorio. La realizzazione degli hotspot è gratuita ed a carico di Infratel Italia. Il Comune ha fornito soltanto l’alimentazione elettrica per gli apparati e la connettività internet per i punti wifi. Il cittadino potrà accedere gratuitamente alla rete dei punti WiFi sul territorio nazionale, esistenti e futuri, scaricando l’app wifi Italia sul proprio dispositivo e registrandosi con e-mail e password o accedendo tramite Spid. Una volta completata l’iscrizione e configurato lo smartphone, la connessione sarà automatica.

“Va avanti il nostro impegno per un territorio sempre più connesso e al passo con i tempi e con le necessità che essi richiedono, a partire proprio dalla rete internet - dice l’assessore all’Informatica Tamara Cecconi - nelle ultime settimane sono stati fatti grossi passi avanti per portare la fibra a casa a tanti cittadini di Comeana e Poggio alla Malva, dopo le migliorie già fatte negli ultimi mesi a Colle ed Artimino. Sappiamo che alcune zone hanno ancora bisogno di essere migliorate da questo punto di vista, per cui continuiamo a seguire costantemente il lavoro".

