18.04.2023 h 13:53 commenti

Piazza Europa diventa green, due Rotary Club aderisco a Prato Forest City

Prato per la Città e Filippo Lippi finanziano la piantumazione della piazza recentemente rifatta con un intervento in ricordo dell'architetto Tiziana Turi. L'inaugurazione a maggio

Piazza Europa cambia look e diventa più green. Il Rotary Prato per la città e Filippo Lippi hanno aderito al progetto Prato Forest City con un contributo di 8mila euro destinato ad acquistare piante e siepi che abbelliranno la piazza da entrambi i lati, previste anche zone verdi nello spartitraffico vicino alla pensilina del bus. Entro maggio l'inaugurazione del nuovo allestimento dove verrà anche posizionata la targa a ricordo della donazione con un ricordo speciale a Tiziana Turi, architetto pratese morta nel 2020.

“Abbiamo deciso come Rotary – ha spiegato Giuseppe Gori presidente di Prato per la città - di partecipare a questo progetto nell'ottica di essere sempre più vicini al territorio. Per due anni ci impegnano anche nella sostituzione delle piante nel caso ce ne fosse bisogno”. La scelta della piazza è stata concordata con l'amministrazione “Piazza Europa – ha spiegato Carlo Baldi presidente Rotary Lippi – è l'ingresso della città per chi arriva a Prato dalla stazione. Con questo intervento sarà un biglietto da visita particolare, nel segno dell'ambiente”

Edizioni locali collegate: Prato

