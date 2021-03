29.03.2021 h 14:06 commenti

Piazza Europa cambia volto: fermata dell'autobus e presto le Lam ibride meno inquinanti

I lavori di rifacimento dovrebbero terminare a metà aprile dopo i rallentamenti per i contagi da Covid tra gli operai della ditta incaricata dell'intervento

A metà aprile termineranno i lavori per la nuova piazza Europa dove verranno trasferite le fermate degli autobus che ora si trovano davanti al bar Europa. Prevista anche l’eliminazione dei parcheggi dell’ultimo tratto di viale Vittorio Veneto, per agevolare la viabilità diretta verso piazza della Stazione. Tra le altre novità, ma qui i tempi sono più lunghi, l’installazione di due telecamere e il cambio di percorso per Lam Rossa e Viola, mentre il parco macchine di quella Blu, verrà sostituito con mezzi ibridi.

“Per quanto riguarda percorsi e mezzi – spiega l’assessore alla mobilità Flora Leoni – stiamo aspettando di avere l’autorizzazione ufficiale da parte della Regione. La nostra idea, per questo abbiamo partecipato ad uno specifico bando, è di alleggerire questo tratto di strada e di utilizzare mezzi ecologici, visto che la frequenza della Lam Blu è ogni sette minuti”. In media in una giornata tra piazza della stazione e piazza San Marco passano 1.700 autobus.

I lavori per ridisegnare la nuova piazza, che vanno a rilento anche a causa dei contagi tra i dipendenti dell’ impresa che ha vinto l’appalto, prevedendo il rifacimento del giardino davanti all’ex palazzo Inail dove è prevista una nuova piantumazione, il potenziamento dell’illuminazione con lampioni a led, i nuovi parcheggi e il rifacimento dell’area davanti all’ ex sede della Fideuram e quello della segnaletica orizzontale per regolamentare la viabilità verso piazza della stazione e via Tiziano.

“Eliminare i parcheggi- continua Leoni – serve proprio per rendere ancora più sicura la viabilità. Nessun posto sarà perso, ma tutti ridistribuiti. Sempre in tema di sicurezza sarà posizionato anche il cartello di dare la precedenza per le vetture dirette in via Tiziano. Quindi un intervento che rientra in quello di viale Montegrappa, pensato per la sicurezza stradale e dei residenti”. La nuova pensilina che si trova nel centro della piazza serve gli autobus diretti verso piazza Stazione, quelli in flusso contrario si fermeranno all’imbocco con viale Vittorio Veneto, dove è stata posizionata una palina.



