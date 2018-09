26.09.2018 h 12:00 commenti

Piazza Duomo è più bella e sicura con la nuova illuminazione

Sono stati eliminati i i coni d'ombra nella parte centrale, come richiesto dai residenti. Interventi anche dietro al Cassero

Piazze e aree pubbliche cittadine più luminose con i nuovi interventi del piano dell'illuminazione pubblica. Il potenziamento è stato studiato per rendere più belle e sicure aree ritenute poco valorizzate sotto questo profilo o che necessitano di un nuovo sistema di illuminazione. Dopo l'intervento degli scorsi mesi in piazza San Domenico, da ieri sera 25 settembre nuove luci sono state poste in piazza Duomo, così da eliminare la zona d'ombra nell'area centrale. Una richiesta fatta anche dai residenti della zona e che si affianca a quella di un nuovo sistema di luci in via del Cassero, dove un anno fa nella sera di Halloween una signora fu aggredita da tre ragazzi individuati poi grazie al sistema di videosorveglianza presente in città. Anche lì sono state poste nuove luci per rendere luminoso il vicolo.

"Stiamo studiando la possibilità di rimodulare l'illuminazione anche in piazza delle Carceri, dove è necessario un intervento che non abbia eccessivo impatto e che sia compatibile con le indicazioni della Sovrintendenza - spiega l'assessore Filippo Alessi -, ma il miglioramento dell'illuminazione riguarda anche le frazioni con interventi già fatti, come ai giardini di via Righi, e altri in corso, come l'area di sgambatura di via Cortevecchia all'ex Ippodromo o in via Cerutti dove interverremo nei prossimi giorni".

Ogni anno il Comune stanzia 150mila euro per interventi migliorativi, ai quali si aggiungono risorse nell'ambito della riqualificazione urbana e del verde pubblico. Investimenti che hanno permesso di illuminare aree significative della città, a partire dalla pista ciclabile lungo il Bisenzio molto frequentata anche in orario serale.