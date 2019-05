06.05.2019 h 12:17 commenti

Piazza delle Carceri diventa una mega palestra per ospitare "Ci garba fare sport"

Organizzata dal Cgfs sabato 11 maggio propone mini tornei di pallavolo, pallacanestro e pallamano. Per i bambini che non si sono ancora avvicinati alle pratiche sportive la possibilità di provare uno sport a scelta

Sabato 11 maggio piazza delle Carceri e il castello dell’Imperatore si trasformano in una grandissima palestra per ospitare la festa dello sport organizzata dal Cgfs.

“Ci garba fare sport” è stata pensata per invogliare i bambini delle scuole primarie a frequentare i corsi di pallavolo, pallacanestro e pallamano, ma anche per quelli che già sono iscritti e che per l’occasione daranno vita a dei mini tornei.

“Un’ iniziativa – ha spiegato l’assessore allo sport Simone Faggi – che vuole anche accendere i riflettori sull’importanza dell’attività fisica e sul grande problema dell’abbandono da parte dei piccoli sportivi, spesso sottoposti a stress competitivo”. Il Comune di Prato e il Cgfs fanno infatti parte di un progetto pilota per tamponare l’emorragia di abbandoni.

“Abbiamo organizzato – spiega Bice Becheri, direttrice del Cgfs - alcune squadre che partecipano a campionati minori e quindi richiedono meno ore di allenamento con una modalità meno competitiva. Una pratica che sta dando ottimi risultati, soprattutto nel nuoto dove dove i ragazzi continuano l’attività sportiva almeno fino ai 17 anni contro i 13 delle altre discipline”.

L’appuntamento è alle 9 con i tornei e una prova a scelta fra pallacanestro, pallavolo e pallamano, nell’occasione saranno anche vendute le magliette con il logo della manifestazione il cui ricavato sarà destinato a sostenere progetti di inclusione sociale e per le attività dei bambini diversamente abili.



