20.06.2019 h 15:21 commenti

Piazza del Duomo succursale di Napoli per 5 giorni, torna il Prato pizza village

Dal 26 al 30 giugno otto forni a legna porteranno in tavola pizze classiche e speciali tra cui quella fritta. Torna la sfida tra pizzaioli pratesi e napoletani e il pranzo alla mensa La Pira



Otto forni, 10mila palline di pasta provenienti da Napoli, cinque serate e dieci diversi tipi del piatto italiano più amato al mondo. Sono gli ingredienti del Prato Pizza Village che dal 26 al 30 giugno torna in piazza Duomo per deliziare grandi e piccini. Oggi, 20 giugno, la presentazione ufficiale da parte dell'organizzazione capeggiata da Alessandro Rubino.

Per la terza volta il fortunatissimo format di Napoli lascia il golfo partenopeo per rallegrare spirito e palato dei pratesi. La manifestazione ha il patrocinio del Comune e ad agosto si sposterà in Versilia.



Nel pomeriggio di domenica pizzaioli napoletani e pratesi si sfideranno a colpi di lievitazione e impasto. Il vincitore darà il nome e gli ingredienti alla Pizza che si troverà sulle tavole delle 3 pizzerie di Prato partecipanti: le Antiche Volte e Chicco d'uva di piazza Mercatale e Rossopomodoro Parco Prato.

Per tutte e cinque le sere, a partire dalle 18, oltre ai laboratori per bambini, si potrà scegliere tra le classiche Margherita, Marinara, Capricciosa e Quattro stagioni e le tante pizze speciali portate in piazza dai maestri pizzaioli tra cui, novità di quest'anno, la pizza fritta.

Troveremo anche "L’oro di Napoli" (pomodorini, fior di latte, pecorino romano, olio evo, basilico), "Melanzana a funghetto" (pomodorini, fior di latte, melanzane a funghetto, speck a listarelle, formaggio grana, olio evo, basilico), "Tricolore" (pomodorini, fior di latte, pesto, olio evo, basilico), "O’ Sole Mio (pomodorini gialli, provola, pepe, olio evo, basilico". Sono possibili anche vantaggiosi menu.

Domenica mattina i maestri pizzaioli napoletani porteranno il gusto verace della loro pizza anche sulle tavole della Mensa dei poveri Giorgio La Pira.