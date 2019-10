16.10.2019 h 18:06 commenti

Piazza del Comune trasformata in set cinematografico, arriva anche la "iena" Elena di Cioccio

Sono iniziate le riprese in esterno del film "Cacio con le pere" del regista attore pratese Luca Calvani. Sarà prodotto dall'imprenditrice cinese Nafei di Gate 99 film: "E' una bella storia ho mostrato il trailer al festival di Shangai ed è piaciuto"

Piazza del Comune trasformata in un set cinematografico per le riprese del film “Cacio con le pere” di Luca Calvani.In pochi sapevano delle riprese e così chi passa dal centro si ferma a curiosare a fare un video o una foto da postare su Istagram o la pagina Facebook. Del resto non c'è stata nessuna blindatura per il set.Fino a tarda sera di oggi 16 ottobre la troupe sarà impegnata nella prima scena corale del film che ha una produzione internazionale. “Ho letto il copione - ha spiegatodi Gage Film 99 - e mi è piaciuto subito ho fatto vedere il trailler anche al festival di Shangai ed è stato un successo”.E intanto per il primo ciack da esterno, ieri le riprese sono state fatte al Convitto Cicognini, è arrivata a Prato anche la “iena”, che interpreterà la cameriera Barbara. “Sono appena arrivata a Prato, ma ho subito percepito una bella atmosfera – ha commentato – il copione è sicuramente bello e interessante”.Dai nomi famosi a quelli meno noti che comunque hanno un ruolo importante: le comparse che pazientemente hanno aspettato il loro turno. Per qualcuno è la prima volta e l'emozione va gestita, altri invece hanno fatto esperienza in “Pezzi unici” che presto andrà in onda su Rai Uno. “Mi è stata chiesto di fare una passeggiata al cimitero – racconta una signora attempata – è stato bello meglio andare in tv che stare a casa a vedere la tv”.Sul set anche l'attore: “Prato torna ancora una volta – ha spiegato – ad essere protagonista nel mondo cinematografico, un grande orgoglio anche per Manifatture Digitali che gioca sempre più un ruolo importante in questa partita”.Ma per terminare un film ci vuole pazienza e spirito di sopportazione, soprattutto quando il sole cala e inizia a far freddo. “Siamo in attesa – raccontano alcune comparse che si scaldano con una tazza di caffè – ma lo sappiamo i tempi sono lunghi ma ne vale la pena”.Per tutta la settimana le riprese verranno fatte a Prato, poi il set si sposta nella provincia di Firenze per poi tornare in città ma con scene negli interni.