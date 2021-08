26.08.2021 h 18:26 commenti

Il vaccino arriva con il camper in piazza del Comune, via alla somministrazione senza prenotazione

Domenica arriva il camper della Regione pensato per avvicinare i giovani alla vaccinazione ma aperto anche a chi ha qualche anno in più. Da lunedì accesso libero in tutti gli hub vaccinali

Per chi ancora non è vaccinato c'è un'occasione importante per farlo velocemente senza appuntamento. Domenica prossima, 29 agosto, in piazza del Comune a Prato arriva il camper del progetto “GiovaniSìVaccinano”. L'accesso sarà libero fino a esaurimento dosi che dovrebbero essere circa 150.

Pensato dalla Regione per avvicinare le fasce di popolazione più giovane soprattutto nei luoghi di villeggiatura, il servizio è in corso di estensione anche nelle città.

Il Comune di Prato ne ha fatto richiesta in occasione del Settembre pratese che prenderà il via domani sera, 27 agosto, proprio perché durante questo periodo il centro città è particolarmente vivace. Un modo per incrementare il numero delle vaccinazioni avvicinandosi ai luoghi più frequentati dalle nuove generazioni. Proprio quella sera, infatti, sul palco di piazza Duomo si esibirà il rapper Rkomi, particolarmente amato dai giovani. Il servizio è pensato per i ragazzi ma è comunque aperto a tutte le età.

Il camper sarà presente in piazza del Comune dalle 17 alle 23.

L'organizzazione dell'evento è affidata alla protezione civile che allestirà due postazioni dotate di gazebo e sedie: una è riservata all'accettazione e l'altra al post vaccino per il periodo di osservazione e per la chiusura della procedura. La vaccinazione si effettua a bordo del camper ad opera del personale sanitario dell'Asl Toscana centro.

Proprio oggi, 26 agosto, nel tardo pomeriggio, la Regione Toscana ha fatto sapere che da lunedì 30 agosto, chi deve effettuare la prima dose,a prescidenre dall'età, avrà l'accesso libero a qualsiasi centro vaccinale, senza nessun obbligo di prenotarsi. Inoltre per accelerare nella fascia 12-18 sarà inviato un sms ai circa 37mila studenti che hanno l’appuntamento nella seconda metà di settembre, per chiedere loro di anticipare la vaccinazione in modo da presentarsi all’inizio delle lezioni già con la seconda dose.

“Il 73% dei toscani – ha spiega il presidente Eugenio Giani – ha avuto almeno una dose di vaccino, e il 60% della popolazione si è sottoposta anche alle seconda dose. Se dunque i vaccinati sono circa 2,6 milioni e se dal milione restante togliamo chi ha tra 1 e 12 anni e coloro che non possono sottoporvisi per le patologie che hanno, restano circa 350.000 toscani ancora da vaccinare. Ad oggi i prenotati sono circa 150.000. Ecco, noi vogliamo convincere i restanti 200.000 a farlo prima possibile”.

Tra i provvedimenti annunciati c’è anche quello della possibilità di anticipare la data della seconda somministrazione. Chi vorrrà farlo potrà collegarsi al portale https://prenotavaccino.sanita.toscana.it e modificare, anticipandola la data della prenotazione della sua seconda dose.