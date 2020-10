10.10.2020 h 09:22 commenti

Piazza del Comune e piazza Duomo collegate da una catena umana di pace e fratellanza

Il Comune aderisce al consueto evento organizzato dal Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e per i diritti umani. Appuntamento nel pomeriggio di domani

Il Comune di Prato aderisce anche quet'anno alle iniziative organizzate dal Coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace e i diritti umani. Domani, domenica 11 ottobre, una delegazione guidata dagli assessori Benedetta Squittieri e Ilaria Santi parteciperanno all'iniziativa “Costruiamo assieme una catena umana per la pace e la fraternità da Perugia ad Assisi”.

Nel corso della manifestazione i partecipanti saranno gli anelli di questa catena umana lungo la strada che unisce Perugia ad Assisi, dalla città di Aldo Capitini alla città di San Francesco.

Il Comune, in collaborazione con il Coordinamento cittadino per la Pace, ha voluto replicare l'iniziativa della Catena Umana da Perugia ad Assisi.

A partire dalle 15.30, ora prevista per il ritrovo in piazza del Comune, tutti ragazzi dell'Azione Cattolica e delle associazioni aderenti, opportunamente distanziati fra loro ma collegati da un “filo” di bandiere della pace, uniranno piazza del Comune a piazza del Duomo dove il sindaco Matteo Biffoni e il vescovo Giovanni Nerbini saranno i due capofila. Una volta che la catena verrà sciolta, i partecipanti si riuniranno in piazza del Duomo dove ci sarà un breve saluto del sindaco e del vescovo per richiamare i valori di pace e fraternità.

Soddisfatto il presidente del Consiglio comunale Gabriele Alberti, che sarà presente alla manifestazione pratese: “Fondamentale partecipare all'iniziativa perché siamo fortemente convinti che i valori della pace e della fratellanza che sono alla base della Marcia di Perugia-Assisi e dell'Enciclica di Papa Francesco siano importantissimi ora più che mai”.

L’iniziativa si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid in vigore e perciò i partecipanti dovranno indossare la mascherina protettiva e rispettare il distanziamento interpersonale.

Contemporaneamente una delegazione di amministratori comunali parteciperà alle iniziative in Umbria.

