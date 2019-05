31.05.2019 h 12:14 commenti

Piazza Bianchini e il progetto di riqualificazione del Macrolotto 0, candidati al premio Architettura Toscana

Rientrano nella rosa di 150 lavori pensati per stimolare la riflessione intorno all'architettura contemporanea. Per il Macrolotto 0 è stata apprezzata la sostenibilità ambientale e la rigenerazione urbana

Tra i 150 progetti candidati al premio Architettura Toscana ci sono anche piazza Giuseppe Bianchini di Iolo e il progetto di riqualificazione del quartiere del Macrolotto 0, Shelter.

La prima è stata realizzata dagli architetti Michela Brachi e Massimo Fabbri del Servizio Urbanistica del Comune, responsabile Francesco Caporaso, con la direzione di Francesco Procopio. Coprogettazione Alessia Bettazzi, in collaborazione con Silvia Pinzauti e Viola Valeri.

L'opera Shelter #1, invece, è stata progettata dallo studio di architettura Ecòl, con il Comune di Prato in collaborazione con l'associazione culturale CHI-NA. L'opera è stata pensata per la sostenibilità ambientale della rigenerazione urbana attuata con il Piano di Innovazione Urbana di Comune di Prato e Regione Toscana nell'area tra via Filzi, via Pistoiese e via Giordano con la Medialibrary, bar e spazio coworking, il Mercato Metropolitano e l'area Playground.

Il premio Architettura Toscana ha voluto stimolare la riflessione intorno all'architettura contemporanea, come elemento determinante della trasformazione del territorio e costruttrice di qualità ambientale e civile. Infatti le opere candidate dovevano rispettare alcuni requisiti fondamentali: essere realizzate in Toscana e costruite negli ultimi cinque anni, tra il 2013 e il 2018. Il Premio si divide in: Opera prima, Opera nuova costruzione, Opera di restauro o recupero, Opera di allestimento di interni ed Opera su spazi pubblici, paesaggi e rigenerazione. La giuria composta dall’architetto Massimo Alvisi, dal sociologo Giandomenico Amendola, e dagli architetti Fabrizio Barozzi, Luca Molinari e Francesca Torzo, ha decretato i vincitori delle cinque categorie.

Il Pat (Premio Architettura Toscana) è stato promosso dal Consiglio regionale della Toscana, Ordine degli Architetti PPC di Firenze, Federazione degli Architetti della Toscana, Ordine degli Architetti PPC di Pisa, Fondazione Architetti Firenze e Ance Toscana, e ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Architetti.



