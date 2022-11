11.11.2022 h 15:20 commenti

Piatti della tradizione con un accento vegetariano, ecco servito "Tapo-Prato in Tavola"

La nuova iniziativa di Fipe Confcommercio e di Vetrina Toscana parte domani in venticinque attività del territorio pratese e prosegue per tutto dicembre

Da domani, 12 novembre, e per tutto dicembre 25 attività della provincia pratese tra ristoranti, botteghe alimentari e pasticcerie ospiteranno Tapo-Prato in Tavola, la nuova iniziativa di Fipe Confcommercio all'interno di Vetrina Toscana. Un’iniziativa che, secondo il direttore di Confcommercio Pt-Po Tiziano Tempestini, “valorizza al meglio le peculiarità e le tradizioni dei nostri territori, insieme a quelle attività che ne sono ambasciatrici. Grazie a Vetrina Toscana si viene a creare una rete di persone, competenze e sensibilità che con Tapo trovano una declinazione inedita, quella delle nostre radici enogastronomiche interpretate anche in chiave vegetariana”.Le protagoniste infatti, saranno le ricette della tradizione valorizzando tre produzioni tipiche, meno famose ma comunque di grande qualità del territorio toscano: ortofrutta, pesce e dolci. Piatti che avranno un'attenzione particolare al vegetariano diminuendo o eliminando la componente animale laddove presente.“Tapo – commenta Tommaso Gei, vicepresidente Confcommercio Pt-Po – diventa per la restante parte di novembre e per tutto il mese di dicembre motivo di interesse e attrazione per tutti quelli che amano sia i sapori della tradizione che le nuove sfide della cucina contemporanea. Un mix che ha fatto germogliare una proposta di livello, capace grazie al circuito di Vetrina Toscana di condividere con il pubblico i temi dell’identità, dell’innovazione e della sostenibilità”.L'iniziativa, finanziata dalla Regione e dalla Camera di Commercio di Pistoia-Prato, prevede anche un rafforzamento dell’innovazione digitale delle imprese partecipanti: l’incentivo al lato online si concretizzerà nell’invito a ricorrere ampiamente ai canali social, strumento privilegiato per intercettare i consumatori finali, oltre che tramite un focus sui servizi di delivery e asporto, tendenza accresciutasi notevolmente dopo la pandemia.“Vetrina Toscana racconta la Toscana enogastronomica con una particolare attenzione alle verdure, al pesce e ai dolci della tradizione, per far scoprire piatti autentici anche se meno noti della nostra storia - ha dichiarato Francesco Tapinassi, direttore di Toscana Promozione Turistica - un vero e proprio #viaggionelviaggio, come recita la campagna di comunicazione del progetto, che parte dalle proprie radici per proiettarsi in una cucina attuale e contemporanea”.