13.05.2022 h 10:03 commenti

Piattaforma per l'accettazione degli esami del sangue in tilt: lunghe code al Giovannini

Il sistema funziona a rilento, pazienti in attesa da ore, molti gli anziani. Un lettore "Ci hanno abbandonati, neppure una seggiola per le persone più fragili"

Lunghe code questa mattina 13 maggio, al Centro Giovannini a causa di un guasto alla piattaforma per l'accettazione dei pazienti. “Sono arrivato alle 8,30 – spiega Fabio Fiorentini - e non mi hanno ancora chiamato. Ho 70 persone davanti a me. Nessuno ci sta dando una spiegazione. Ho chiamato il numero dell'Urp e mi hanno detto che non possono intervenire”.

Ad aspettare anche tanti anziani. “Per loro – continua - la situazione è ancora più pesante: sono in piedi da ore. Sono stati gli altri pazienti in coda a cercare seggiole per farli sedere”. Dall' Asl confermano che si tratta di un problema della piattaforma informatica e che quindi la registrazione procede a rilento e che "ai pazienti in coda è stato comunicato del guasto e del ritardo e data la possibilità, per chi non poteva aspettare, di avere un nuovo appuntamento".

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus