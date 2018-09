24.09.2018 h 13:49 commenti

Piante di marijuana coltivate in casa, nei guai venticinquenne

Il giovane è stato sorpreso nella sua abitazione a San Giusto ad occuparsi delle piante. Trovata anche marijuana già essiccata. L'accusa: detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Coltivava marijuana in casa. Un pratese di 25 anni con precedenti è stato denunciato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua abitazione di via di Reggiana a San Giusto gli agenti hanno trovato 40 grammi di marijuana essiccata, due piantine e un bilancino di precisione. Il controllo è scattato nel pomeriggio di ieri, domenica 23 settembre. Il giovane ha ammesso di occuparsi personalmente della coltivazione della piante di droga. Portato in questura per gli accertamenti di rito è stato poi denunciato.



