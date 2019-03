06.03.2019 h 19:32 commenti

Pianta organica ospedale, Ciolini all'Asl: "Mancano infermieri e oss, bisogna assumere"

Secondo il consigliere regionale del Pd parte del personale si occupa di compiti amministrativi anche se risulta ancora in capo ai servizi assistenziali e questo falserebbe gli indicatori

Risolto il problema della copertura del turn over dei sanitari che la Regione ha garantito per tutto il 2019, c'è un'altra questione delicata per la tenuta delle prestazioni sanitarie dell'ospedale Santo Stefano. A denunciarla è il consigliere regionale Pd Nicola Ciolini, membro della commissione Sanità che chiede all'Asl Toscana Centro di fare chiarezza e intervenire velocemente.

Secondo Ciolini c'è bisogno di assumere nuovo personale per coprire le carenze in campo assistenziale che si sono create con lo spostamento di parte dei dipendenti, oss e infermieri, ai compiti amministrativi. "Una situazione che non compare negli indicatori ufficiali perchè spesso il personale passato alle funzioni amministrative risulta ancora in capo ai compiti assistenziali. Infatti il rapporto letti/infermieri di Prato è uguale a quello di Firenze ma in realtà la situazione è molto diversa. So che l'Asl Toscana Centro ci sta già lavorando ma chiedo di fare chiarezza il prima possibile e di intervenire con delle nuove assunzioni per dare risposte certe e concrete alla popolazione e a chi opera dentro il Santo Stefano".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus