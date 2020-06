06.06.2020 h 16:18 commenti

Piano sosta, opposizioni all'attacco e spunta la controproposta: un parcheggio dentro al Convitto

La proposta è del gruppo Spada che mette sul piatto anche il cortile delle scuole Guasti e la possibilità di trovare un accordo con la Diocesi per usare i suoi spazi. Curcio (Lega) boccia il progetto di rimettere la sbarra al parcheggio di piazza Mercatale

Daniele Spada e Tommaso Cocci perché non pensare di adibire a parcheggio riservato ai residenti il cortile cementificato retrostante le scuole Cesare Guasti? E sempre fino al primo settembre perché non pensare di adibire a parcheggio la parte cementificata del cortile interno del Convitto Nazionale Cicognini? È stata cercata una collaborazione con un grande proprietario immobiliare del centro storico, cioè la Chiesa, per valutare la possibilità di ricavare dei piccoli parcheggi temporanei all'interno di alcune sue proprietà? Su quest'ultima proposta nessuno può accusarci di essere dei profanatori, perché quello che abbiamo visto l'estate scorsa nel chiostro di San Domenico poteva apparire assai più discutibile". Proposte volte a facilitare l'accesso al centro sia di chi ci vive che di chi ci lavora. "Quello di poter parcheggiare la macchina a una distanza relativamente vicina da casa, - proseguono - non è un vezzo ma è una esigenza spesso dettata da motivi lavorativi e di organizzazione familiare, ricordiamoci che il centro storico di Prato non è una riserva di pigri latifondisti, ma il luogo dove vivono persone che hanno le stesse problematiche di chiunque altro". Il gruppo consiliare d'opposizione Daniele Spada sindaco boccia il piano dei parcheggi del Comune di Prato presentato ieri in funzione dell'ampliamento dell'area pedonale che scatterà il prossimo 10 giugno (LEGGI) . Lo definisce caratterizzato da "poco coraggio e poca inventiva" e mette sul piatto alcune controproposte per dare ai residenti una valida alternativa: "Almeno fino al primo di settembre - spiegano i consiglieri

Il collega della Lega Marco Curcio, invece, attacca l'amministrazione comunale sull'idea di rimettere la sbarra al parcheggio di piazza Mercatale aggiungendo il conta posti: "Riportare il parcheggio con la sbarra in piazza Mercatale - afferma Curcio - non è una soluzione, ma sembra una resa al grave fenomeno dei parcheggiatori abusivi africani che disturbavano a tutte le ore, soprattutto la sera, i cittadini e soprattutto le automobiliste che volevano recarsi in centro storico. Tra l'altro non è detto che il problema si risolva, perchè sappiamo come venga da lontano e come sia difficile lasciare “disoccupati” questi abusivi che troveranno un'alternativa per arrotondare lo stesso. E' un vero peccato che senza risolvere il problema degli abusivi africani si sia preferito ritornare alla sbarra che è anche molto brutta e non garantisce comunque la sicurezza dei cittadini e delle cittadine. E' di fatto una resa e comunque una sconfitta per chi governa la città".