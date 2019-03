08.03.2019 h 16:24 commenti

Piano operativo, via della commissione dopo gli appunti della Regione. Ecco cosa cambia

La nuova previsione urbanistica passa ora al vaglio del Consiglio comunale che sarà impegnato per tutta la prossima settimana fino all'approvazione definitiva

Nel braccio di ferro con la Regione sul Piano Operativo ( LEGGI) , il Comune abbassa il capo sulla nuova edificazione nel terreno in Giolica di Sotto, ridimensiona lo sviluppo di Capezzana e modifica parzialmente la colata di cemento in zona McDonald's, ma non rinuncia alle quantità edificatorie nei parchi e nei borghi legate a una serie di meccanismi perequativi che rappresentano la principale strategia del Piano operativo per dare una nuova impronta alla città.

E' quanto emerso oggi, 8 marzo, in commissione urbanistica presieduta da Massimo Carlesi, che ha approvato a maggioranza il Piano operativo, il quarto della storia di Prato dal dopoguerra. Da lunedì prossimo inizia la maratona del Consiglio comunale per l'approvazione definitiva a cui seguirà la conferenza paesaggistica in Regione e solo dopo la pubblicazione sul Burt che lo renderà efficace.

L'opposizione, sia il Movimento 5 Stelle che il centrodestra, ha votato contro ma non ha rilasciato dichiarazioni di voto riservandosi l'intervento nella seduta del Consiglio di lunedì.

Approvazione quasi all'unanimità (M5S astenuto) per l'emendamento proposto dal consigliere di Forza Italia, Stefano Scali, per portare il limite dell'aumento volumetrico massimo Av2 ai 25 mq.

Presente alla commissione l'assessore alle opere pubbliche Valerio Barberis: "Questo Piano corrisponde a una visione della città portata avanti da tanti anni e dà risposte concrete alle esigenze quotidiane dei cittadini. A 15 anni dal Piano Secchi, Prato ha bisogno di correre e di essere competitiva".

La commissione e gli uffici hanno fatto un lavoro immane in tempi record esaminando 1191 osservazioni. Il 57% di esse, pari a 519, è stato accolto in tutto o in parte. "Questo significa che la città dialoga con l'amministrazione e i suoi uffici. - afferma Massimo Carlesi - Grazie a queste osservazioni il Piano è stato ulteriormente migliorato. Mi piace sottolineare che sarà possibile rialzare i sottotetti delle abitazioni per nuovi piani abitabili e sarà incrementata a possibilità di frazionare in occasione degli ampliamenti, cosa che prima non era possibile fare. E' prevista anche la possibilità di chiudere loggiati e porticati e di edificare nei lotti interstiziali. Il Piano operativo è quindi una grande opportunità per le famiglie e per il mondo professionale e produttivo della città salvaguardando al tempo stesso l'ambiente e il consumo di suolo".

Vediamo ora nel dettaglio le controdeduzioni al contributo della Regione partendo dalle modifiche più importanti apportate al Piano.

Nuova edificazione in via Giolica di Sotto. E' forse la rinuncia più "dolorosa" da parte del Comune. In questo terreno comunale in una delle zone più blasonate della città, sarebbero dovutoe ricadere le volumetrie del Bastione Santa Chiara lungo le mura, attualmente sede dell'Opera Santa Rita. La Regione ha contestato la quantità dell'edificato, ben 1.700 mq di superficie residenziale, soprattutto in relazione ai vincoli paesaggistici legati alla Calvana. Il terreno, quindi non si tocca. Viene stralciata la previsione edificatoria in attesa di capire dove recuperare le volumetrie del Bastione Santa Chiara che avrà destinazione a servizi pubblici.

Nuova edificazione Capezzana. Per salvaguardare il valore storico del borgo di Capezzana come richiesto dalla Regione, il Comune rinuncia a una delle due Umi previste nei 28mila metri quadrati attualmente agricoli. Non a quella dove è prevista edilizia libera, oltre 22mila metri, bensì a quella con residenziale sociale di tipo B.

Area McDonald's-via del Porcile. Stop all'area commerciale dai "volumi fuori scala" nella grande area verde privata compresa tra via Berlinguer e il parcheggio del McDonald's. Il cemento ci sarà lo stesso. Per la precisione 11mila mq, ma sarà al 40% produttivo e al 60% commerciale all'ingrosso che tradotto significa soprattutto pronto moda come al Macrolotto 1. Le aree fondiarie saranno tre anzichè una e tale destinazione urbanistica ridurrà il numero di parcheggi e viabilità. Resterà tale la palazzina direzionale-servizi che sorgerà nell'attuale grande area di sosta dalla parte opposta del Pecci rispetto a viale Leonardo da Vinci e che ha comportato lo spostamento verso il sottopasso della passerella ciclopedonale che sarà realizzata a breve.

Nuove edificazioni via De Gasperi, zona Interporto. Su oltre 70mila mq di superficie attualmente agricola sono previsti case, residenze anziani, social housing, piazze ed edifici di culto. Per la Regione è necessario sfoltire. Saranno quindi ridotte le aree fondiarie e verrà inserito un corridoio verde per mantenere la continuità tra l'area fluviale del Bisenzio inedificata con il vicino laghetto. Una delle aree cedute al Comune non sarà più sportiva ma a verde pubblico.

Il Comune non ha ceduto sul sistema dei parchi e dei borghi fatta eccezione per qualche limatura alle aree fondiarie. In particolare restano quasi completamente invariati il parco di Cafaggio, quelli di San Paolo e di via delle Fonti, le nuove edificazioni in via San Martino per Galceti e il parco dei Ciliani. La motivazione è la stessa: "Il ricorso alla perequazione è la scelta strategica che il Piano operativo ha individuato per agevolare l'attuazione delle previsioni che con l'istituto dell'esproprio resterebbero probabilmente inattuate".

Intoccabile il piano di recupero Ex Valaperti perchè approvato prima dell'adozione del Piano.

E.B.