Piano Operativo, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana

Dopo trenta giorni dalla pubblicazione, il 15 novembre, diventerà efficace a tutti gli effetti

Domani, mercoledi 16 ottobre, sarà pubblicato il Piano Operativo del Comune di Prato sul Bollettino Ufficiale Regione Toscana. Dopo trenta giorni dalla pubblicazione e, quindi dal 15 novembre, il Piano diventerà efficace a tutti gli effetti.

Si tratta dell’atto conclusivo della complessa procedura che ha portato all’approvazione del nuovo strumento di pianificazione della città di Prato.

“Il Piano ha l’obiettivo di dare risposte concrete alle esigenze quotidiane delle aziende, delle famiglie, delle associazioni della città – commenta il sindaco Matteo Biffoni – e allo stesso tempo fornisce gli strumenti per affrontare la grande sfida che i cambiamenti climatici in corso ci pongono”.

L’iter del Piano Operativo è iniziato il 17 settembre 2018 con l’adozione in Consiglio comunale, e si è concluso il 26 Settembre 2019, con la delibera 71/2019, che ha ratificato l’esito della Conferenza Paesaggistica.

“Un grande plauso al servizio Urbanistica del Comune di Prato – aggiunge l’assessore Valerio Barberis - che ha portato a compimento un atto di fondamentale importanza per la città. Il Piano Operativo sta portando la città di Prato al centro del dibattito in corso a livello internazionale sui temi ambientali e sta emergendo come uno degli strumenti più innovativi su queste tematiche”.



