15.11.2019 h 15:52 commenti

Piano Lavoro sicuro, non solo controlli: ora gli ispettori Asl faranno anche formazione

Lo ha stabilito una delibera appena approvata dalla giunta toscana. Soddisfatta la consigliera regionale del Pd Ilaria Bugetti

Si aggiunge un altro tassello al 'Piano lavoro sicuro' della Regione Toscana che avvierà anche interventi formativi e informativi volti a innalzare la sicurezza sul lavoro: lo prevede una delibera approvata dalla giunta nell'ultima seduta.

Il testo, spiega una nota della Regione, stabilisce che Asl Toscana centro con il Polo per la formazione e le parti sociali propongano attività per sensibilizzare verso la messa in atto di 'comportamenti sicuri', da parte di tutti i soggetti che hanno un ruolo nella filiera della prevenzione: dal datore di lavoro, alle figure della prevenzione aziendale, fino ai lavoratori dipendenti, autonomi, ai professionisti e agli studenti.

Il Piano Lavoro Sicuro fu varato sul territorio della Asl Toscana centro in seguito all'incendio del 1° dicembre 2013 in una confezione a conduzione cinese in via Toscana al Macrolotto Uno di Prato, in cui persero la vita sette lavoratori. Il progetto è stato poi prorogato fino al 31 dicembre 2020. Nella prima fase del Piano (settembre 2014-marzo 2017) sono state verificate 8.257 imprese, nella fase 2 (1 maggio 2017-31 marzo 2019) sono state ispezionate 4.802 imprese. La terza fase, avviata in aprile 2019 e che si concluderà a fine 2020, prevede di controllare complessivamente nel biennio circa 3.500 imprese. Dall'avvio del Piano nel 2014 al 30 giugno 2019 sono state comminate sanzioni per un importo complessivo di 16,8 milioni di euro. "Con il Piano Lavoro Sicuro abbiamo ottenuto ottimi risultati - commenta l'assessore al Diritto alla Salute Stefania Saccardi - tante le imprese che in questi ultimi anni si sono messe in regola, pagando anche le sanzioni. Con questa delibera vogliamo fare un ulteriore passo avanti, e contribuire ad accrescere quella cultura della sicurezza che è fondamentale per una reale prevenzione, che coinvolga tutte le figure interessate".

Soddisfatta la consigliera regionale del Pd Ilaria Bugetti che sottolinea l'origine pratese di questa nuova fase dei controlli "Il 26 settembre scorso da Prato è stato lanciato un appello, e la Regione Toscana ha risposto. Mi sento particolarmente orgogliosa quando le istanze che arrivano dal territorio ottengono una pronta reazione perchè questo genera un senso di fiducia nelle istituzioni, fare non basta, oggi serve fare bene e fare presto. Lo leggo come un successo pratese che avrà eco in tutta la Toscana".