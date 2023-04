18.04.2023 h 11:17 commenti

Piace la Fiera di San Giuseppe posticipata, tutte le attività sold out

Giuliana Guidoni si aggiudica il primo premio per lo Zuccherini Contest, stand gastronomici affollati per tutto il giorno. Tanti i partecipanti anche alle escursioni naturalistiche

Lo Zuccherini Contest, organizzato da Atipico in concomitanza della fiera di San Giuseppe a Vernio, è stato vinto da Giuliana Guidoni mentre il secondo gradino del podio è stato assegnato a Fiorella Nerini e il terzo a Daniela Becheroni .

L'edizione senza restrizioni e posticipata di un mese della festa di Vernio ha registrato il sol out di tutte le attività: dalle visite guidate a cura del Cdse, alle passeggiate organizzate dal CAI e Bisenzio Gruppo Trekking . Stand gastronomici affollati per tutto il giorno dove il tortello di patate è stato il protagonista indiscusso. “Non si deve neppure dimenticare l'arte – ha sottolineato il sindaco Giovanni Morganti con la mostra di Pandolfini nell’Oratorio e i Giochi nel Chiostro. Sono stati due giorni d grande partecipazione non solo da parte dei residenti ma anche dalle tante persone che hanno deciso di venire a conoscere il nostro territorio e le sue eccellenze.”

Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus