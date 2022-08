19.08.2022 h 09:00 commenti

Pezzo di una stemma in pietra si stacca da un palazzo in via Santa Trinita

E' successo nella tarda serata di giovedì. La pesantissima porzione di manufatto si è schiantata al suole forse a causa della pioggia e delle raffiche di vento. Sul posto una pattuglia della polizia municipale e i vigili del fuoco

Un pezzo pesantissimo di stemma in pietra si è staccato da un palazzo del centro storico. E' successo poco dopo le 23 di ieri, giovedì 18 agosto, all'angolo tra via Santa Trinita e via San Jacopo. Fortissimo il rumore dello schianto del manufatto a terra. Se la pietra si fosse staccata in pieno giorno o se i maltempo non avesse svuotato le strade del centro, probabilmente si sarebbe dovuto raccontare altro. Fortunatamente, nel momento in cui il pezzo è caduto, nessuno si trovava a passare da quel punto della via e non c'erano veicoli in transito.Sul posto sono intervenuti la polizia municipale e i vigili del fuoco, subito allertati dai residenti. Il pezzo dello stemma, che potrebbe essersi staccato perché indebolito dalla pioggia e dal raffiche di vento che ieri si sono abbattute sulla città, è stato isolato con una transenna mentre la parte rimasta attaccata è stata rimossa per evitare ulteriori pericoli. L'edificio è proprio quello di fronte a palazzo Martini, sede della scuola di musica Giuseppe Verdi.