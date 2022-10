03.10.2022 h 17:19 commenti

Petizione per i bus elettrici in centro, l'assessore Leoni: "Per ora no, ne riparliamo nel 2026"

Trecentocinquanta firme per chiedere che i 380 mezzi, che ogni giorno transitano da piazza San Domenico, vengano sostituiti con quelli a energia pulita e si attui un servizio navetta con parcheggi scambiatori. Con il Pnrr ne arriveranno 14, entro il 2033 altri 52

Sono 360 i bus che ogni giorno passano per le vie del centro storico, con una capienza media del 70% destinata a raggiungere il 100% in orario scolastico. Buona parte dei mezzi impatta su piazza San Domenico, per questo è stata protocollata e presentata, oggi 3 ottobre in commissione 3, una petizione in cui si chiede la sostituzione con mezzi elettrici di piccole dimensioni che però facciano servizi navetta con i parcheggi scambiatori.

"I mezzi di grandi dimensioni - spiega Andrea Pasquinelli uno dei promotori della raccolta firme - sono invasivi basti pensare che all'angolo con via Convenevole, spesso devono salire sul marciapiede per mancanza di spazio, mettendo a rischio l'incolumità dei pedoni. Inoltre vengono utilizzati, e lo conferma il questionario di Noi che il centro, soprattutto per transitare e non per fermarsi. Da qui l'idea della navetta per chi vuole recarsi all' interno delle mura con la graduale eliminazione dei 360 mezzi che ogni giorno invadono le strade del centro".

Richiesta che per ora non trova attuazione: bisogna aspettare il 2026 per acquistare tramite i fondi Pnrr 14 busi destinati alle Lam Blu e Arancione e per gli altri 52, fimnazniati tramite bando nazionale,il 2033.

"Tutti i mezzi - ha spiegato l'assessore alla mobilità Flora Leoni - sono Euro 6 e gradatamente verranno sostituiti grazie a due bandi vinti dall'amministrazione comunale. Mentre con i fondi Pnrr arriveranno 14 bus di cui tre elettrici ad alimentazione discontinua. La stazione di ricarica sarà in via del Lazzaretto".

Poche chance anche per il servizio di navetta con i parcheggi scambiatori: "E' già stato sperimentato con risultati non incoraggianti - continua Leoni - Del resto chi utilizza le Lam che passano per il centro storico lo fa, prevalentemente, con l'idea di scendere".

Intanto a novembre verranno presentati i dati sull'utilizzo dei mezzi pubblici in città, informazioni che servono al gestore per modulare l'offerta.

I residenti e i commercianti di piazza San Domenico hanno anche incontrato, nei mesi scorsi, l'assessore alle attività produttive Benedetta Squittieri per chiedere di intensificare il contrasto al degrado con una riorganizzazione degli spazi, più passaggi da parte di Alia, una maggiore illuminazione per valorizzare la facciata di San Domenico e il complesso di Santa Caterina, invogliando anche i turisti a spingersi oltre il confine di piazza del Duomo, del Comune e Santa Maria delle Carceri. Tutto finalizzato anche a stroncare l'attività di spaccio e iniziare un percorso per favorire l'attività commerciale. "Purtroppo ad oggi abbiamo avuto solo la risposta di Alia che si è impegnata a pulire i marciapiedi due volte alla settimana- continua Pasquinelli - mentre lo spaccio continua a prosperare. In queste condizioni è impossibile pensare a Temporary Store per dicembre, in occasione dello shopping natalizio".

