Sono già oltre mille i dipendenti di lanifici e produttori di filati, ma anche di altri settori produttivi, che hanno aderito alla petizione online in cui si chiede al sindaco di riaprire le aziende il 14 aprile. Lanciata ieri mattina 5 aprile dall'imprenditore tessile Roberto Rosati ha subito trovato il consenso di colleghi e lavoratori. “E' una sorta di referendum online – spiega – per cercare di far capire a chi ci governa che la riapertura non è solo una richiesta da parte degli imprenditori, ma anche dei nostri dipendenti che sono preoccupati per il futuro”. Il testo, pubblicato sulla piattaforma Changeorg con il titolo di "#il lavoro è salute", infatti recita “Ho imparato come non contagiarmi e non contagiare gli altri. So che l'azienda in cui lavoro ha predisposto strumenti e procedure per lavorare in sicurezza. Voglio tornare a lavorare subito”. L'idea da cui si parte è quella che a Prato si lavora in sicurezza e che le persone hanno imparato a mantenere la distanza sociale, a portare la mascherina e quindi, per quanto possibile, a difendersi dal virus. Dall'altra parte si temono risolti socio economici drammatici.