10.09.2018 h 18:24 commenti

Petizione della Lega per attivare la figura del vigile di quartiere

Raccolte oltre cinquecentocinquanta firme per chiedere la presenza di agenti nelle strade della città con il compito di raccogliere segnalazioni e garantire maggiore sicurezza

Cinquecentosettantaquattro firme raccolte dalla Lega, dall’inizio dell’anno fino a fine luglio, per chiedere l’istituzione di uno sportello itinerante della polizia municipale per raccogliere le segnalazioni dei cittadini. La petizione è stata presentata in Commissione 3 questo pomeriggio 10 settembre dalal segretaria Patrizia Ovattoni insieme a Enrico Zucchi e Matteo Grazzini. “La presenza dei vigili nei quartieri è importante anche per avvicinare i cittadini alle istituzioni – spiega Enrico Zucchi responsabile sicurezza Lega Prato – per questo chiediamo che alcuni agenti della Municipale a rotazione vengano utilizzati in tutti i quartieri in modo anche da avere una mappatura precisa dei problemi della città”.

Una proposta che, secondo il comandante della polizia municipale Andrea Pasquinelli, non può essere attuata per mancanza di fondi e soprattutto per una carenza di organico cronico del corpo della Municipale. L’unica alternativa, ma anche questa necessita di fondi, è l’acquisto di un mezzo mobile itinerante che possa raggiungere i vari punti della città.

Invece, entro la fine dell’anno, dovrebbero arrivare a Prato sei vigili di quartiere grazie ad un progetto della Regione che dovrebbe essere discusso in giunta in questi giorni.

“Verranno impiegati per una vera attività di vigile di quartiere – spiega il sindaco Matteo Biffoni – gireranno a piedi in alcune zone della città in maniera costante. Stiamo studiando il servizio per garantire anche la presenza di una pattuglia in macchina per intervenire, in caso di necessità, in tempi brevi”. La sperimentazione durerà tre anni.

Intanto undici nuovi agenti della Municipale sono entrati a far parte dell’organico che però resta ancora sottostimato: sono 165 gli agenti del Corpo, 90 unità in meno rispetto alle esigenze della città.







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus