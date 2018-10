19.10.2018 h 15:22 commenti

Petizione degli ultras per far cambiare nome all'Ac Prato: "Si chiami Toccafondese". Sono 200 le firme in meno di tre ore

I tifosi della Curva Ferrovia Matteo Ventisette hanno promosso l'iniziativa sulla piattaforma online Change.org: "Nome utilizzato per per motivi personali a dispetto della volontà della stragrande maggioranza degli abitanti della città"

Una petizione online per far cambiare nome all'Ac Prato. A promuoverla, sulla nota piattaforma Change.org sono i tifosi della Curva Ferrovia Matteo Ventisette. L'iniziativa aveva già raccolto 200 firme alle 15 di oggi 19 ottobre, a meno di tre ore da quando è stata lanciata ( QUI LA PETIZIONE ).

"La presente raccolta firme - viene spiegato dai promotori - rappresenta l’ennesima protesta civile messa in atto dalla cittadinanza pratese contro la famiglia di imprenditori residenti a Bergamo che ha sequestrato la passione di una città intera per i propri colori e per la propria squadra di calcio". Nella petizione si spiegano nel dettaglio i motivi a sostegno della richiesta a partire dal fatto che la società di Paolo Toccafondi utilizzerebbe il nome "Prato" per motivi personali a dispetto della volontà della stragrande maggioranza degli abitanti della città: "La media spettatori degli ultimi 17 anni - si legge nella petizione - è di 795 persone su una città che conta ormai quasi 240.000 residenti. Innegabile la spaccatura con la città, con l’assenza totale di seguito sportivo che si limita esclusivamente ai parenti dei calciatori impiegati".

Infine si fa riferimento alle vicissitudini recenti, sia a livello di giustizia penale sia sportiva, in cui è incorsa la società biancazzurra con "enormi danni di immagine e reputazionali - si legge - non solo per i tifosi ma per tutta la città che tale società vorrebbe, impropriamente, rappresentare nei campionati calcistici italiani".

Da qui la richiesta di togliere il nome Prato per sostituirlo " con elementi più rappresentativi e che non costituiscono illecito verso la città, ad esempio Associazione Calcio Toccafondese o Associazione Calcio Koinè”.