Petizione alla Castellina contro l'alta velocità delle macchine lungo via del Palco

I residenti hanno iniziato una raccolta di firme: i punti più critici sono quelli alla strettoia e verso la villa del Palco. In aumento anche il fenomeno degli schiamazzi notturni

Residenti della Castellina pronti a una raccolta di firme per chiedere di posizionare i dissuasori di traffico lungo via del Palco soprattutto in direzione della Villa del Palco, ma anche per ottenere più controllo da parte delle forze dell'ordine per quanto riguarda il fenomeno di schiamazzi da parte dei ragazzi, che con l'arrivo della bella stagione tornano a ritrovarsi nella piazzetta accanto all'obelisco. La raccolta partirà nei prossimi giorni anche presso i negozi di vicinato, obiettivo raggiungere 800 firme. “ Le zone più pericolose per la viabilità – spiegano i promotori – sono via del palco dal numero 140 ,verso la salita e via Giovanni Miniati ,dall’obelisco verso ponte Galilei , dove le macchine e macchinine viaggiano a velocità altissime. Punto particolarmente critico anche la strettoia , soprattutto per i pedoni costretti a camminare senza il marciapiede. Altra criticità lo stop all’incrocio con via Balbo. ”. Fuori dalle richieste, perchè si stanno organizzando privatamente quella di controlli contro i furti, gli abitanti stanno pensando di ingaggiare una società di sorveglianza privata e di dotare di alcune telecamere i punti particolarmente critici. Piano che verrà discusso con la Prefettura.