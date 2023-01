04.01.2023 h 10:25 commenti

Pestaggio via Genova, identificati e denunciati i quattro aggressori

Ricostruita dai carabinieri la violenta rissa davanti ad un locale che provocò il ferimento di un 27enne, preso a calci in faccia anche quando era già caduto a terra. Decisivo un video diventato virale sui social

A poco più di due mesi dal terribile pestaggio di via Genova, con un giovane preso a calci e pugni dopo una banale lite, i carabinieri di Prato sono riusciti a dare un nome e un volto ai quattro responsabli dell'aggressione. Si tratta di un quartetto di trentenni, tutti residenti in provincia di Prato, che sono stati al momento denunciati per i reati di rissa e lesioni aggravate e nei cui confronti sarà ora la procura a dover valutare e qualificare le condotte anche in vista di possibili provvedimenti cautelari.

La rissa, avvenuta la notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre, vide come protagonisti alcuni avventori del locale Loft01 e fu anche ripresa da alcuni spettatori, con il video che divenne poi virale sui social. Una scena da far west a cui hanno assistito altri giovani come documenta l'audio del video in cui si sentono diverse voci e una in particolare che, riferendosi alla persona a terra colpita con calci in faccia, dice: “E' morto, è morto”. Un'azione che poteva avere conseguenze anche tragiche, come purtroppo ci insegna la cronaca di questi anni.

E proprio analizzando le immagini video, i carabinieri del Norm della Compagnia di Prato sono riusciti a identificare i picchiatori. Le immagini, insieme alle numerose testimonianze raccolte dalle persone informate sui fatti via via identificate, hanno consentito di ricostruire con esattezza quello che accadde quella notte e anche di identificare un quarto aggressore oltre ai tre visibili nel video. In seguito al pestaggio il ferito, un 27enne, riportò 30 giorni di prognosi.