18.02.2022 h 14:18 commenti

Pestaggio e accoltellamento in via Nenni, individuati e denunciati i tre presunti responsabili

Si tratta di tre marocchini, individuati grazie alle testimonianze raccolte sul posto la sera dell'aggressione al connazionale e alle telecamere di sicurezza

Sono stati individuati e denunciati dai carabinieri del Radiomobile gli autori dell'aggressione avvenuta la sera del 2 gennaio scorso nei giardini di via Nenni ai danni di un marocchino che ha riportato ferite giudicate guaribili in 30 giorni ( LEGGI ). Si tratta di tre connazionali di 43, 30 e 23 anni che ora dovranno rispondere di lesioni personali in concorso e porto abusivo di arma da taglio. Le indagini sono durate circa un mese e si sono avvalse delle testimonianze raccolte sul posto e dall'esame delle immagini di videosorveglianza della zona. Nessuna collaborazione invece è arrivata dalla vittima del pestaggio che ha sempre negato di conoscere chi lo aveva picchiato sostenendo di essere vittima di uno scambio di persona.