Pestaggio in un bar a San Paolo: due pratesi condannati per tentato omicidio

Assolto un terzo imputato. Processo celebrato con il rito abbreviato. Il giudice ha escluso l'aggravante della crudeltà contestata dalla procura e introdotto l'attenuante della provocazione. Il fatto risale allo scorso maggio. Vittima un marocchino

Chiamati a rispondere di tentato omicidio, sono stati condannati a 4 anni e 8 mesi Leonardo Duecento e Micheal Michele Buono, i due pratesi di 32 e 33 anni accusati di aver massacrato di botte, lo scorso 19 maggio in un bar in via Ciabatti a San Paolo, un marocchino di 38 anni. I due hanno scelto il rito abbreviato, così come ha fatto un terzo imputato che è stato assolto con formulal dubitativa. Il giudice delle udienze preliminari, Francesca Scarlatti, ha escluso l'aggravante della crudeltà, contestata dalla procura, e riconosciuto l'attenuante della provocazione. Una diversa lettura dei fatti che però ha portato alla stessa condanna che era stata chiesta dai pubblici ministeri, Cosci e Dini. Non è chiaro cosa scatenò la violenta aggressione ma è chiara la dinamica grazie alla telecamera di sicurezza installata nel bar: il video mostra il pestaggio che – come hanno più volte descritto gli investigatori – sarebbe continuato anche quando la vittima era ormai a terra, assolutamente incapace di difendersi o anche di abbozzare una qualsiasi reazione. Secondo il convincimento dell'accusa, il movente sarebbe riconducibile a futili motivi, mentre gli avvocati Serroni e Augustin hanno insistito sul fatto che gli imputati si sono difesi dai comportamenti molesti che il marocchino avrebbe avuto anche nei confronti degli altri clienti del bar, tanto molesti che un paio di giorni prima dell'aggressione era intervenuta la polizia per mettere fine a ogni intemperanza. Un ragionamento che è stato recepito dal giudice tanto che l'aggravante della crudeltà è stata cassata ed è stata introdotta l'attenuante della provocazione. La vittima si è costituita parte civile, assistita dall'avvocato Ivan Esposito (riconosciuta una provvisionale di 5mila euro, mentre il risarcimento nel suo complesso sarà stabilito in sede civile). I due imputati, entrambi incensurati, furono rintracciati e arrestati qualche giorno dopo: la polizia li trovò a Roncobilaccio. Attualmente sono ancora agli arresti domiciliari. Annunciato il ricorso in Appello.



