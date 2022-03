Saranno le immagini delle varie telecamere di sorveglianza del centro a chiarire cosa sia successo realmente la notte di sabato 26 marzo quando due trentenni sono stati picchiati selvaggiamente in piazza Santa Maria delle Carceri, di fronte al Castello dell'Imperatore ( LEGGI ). I poliziotti della Squadra Mobile, guidati dal dirigente Alessandro Gallo, stanno vagliando sia i "frame" che hanno ripreso l'aggressione, sia quelli delle strade circostanti nei momenti precedenti e immediatamente successivi al pestaggio. Al momento si cerca di dare un nome al piccolo gruppo di aggressori, non più di quattro persone, descritti come giovani ma di sicuro non minorenni. L'impressione è che tutto sia scaturito da futili motivi, forse una parola di troppo o da una lite precedente, magari iniziata in un altro punto del centro. Purtroppo le due vittime non sono state in grado di fornire molti elementi agli inquirenti: oltre allo shock derivato dalla situazione, entrambi hanno ammesso di aver bevuto molto quella notte e quindi di avere ricordi molto confusi e sfocati dell'accaduto. Al momento viene esclusa l'ipotesi dell'aggressione per rapina, anche se una delle due vittime ha denunciato la sparizione del portafogli. La dinamica dell'aggressione fa pensare più ad una lite degenerata. Sicuramente qualcosa di più si potrà sapere una volta individuati gli aggressori, che secondo alcuni testimoni erano anche loro piuttosti alticci.