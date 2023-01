31.01.2023 h 14:46 commenti

Pestaggio Dreamland, la procura manda a giudizio i picchiatori. Inchiesta parallela a quella per sfruttamento

Una decina i cinesi chiamati a rispondere di lesioni. Nell'elenco anche il titolare formale del pronto moda. L'aggressione risale allo scorso 11 ottobre: picchiati e feriti alcuni dei lavoratori che stavano manifestando con il sindacato Si Cobas. Si profila un terzo filone di indagine dopo gli attestati di formazione sulla sicurezza falsi trovati dai carabinieri

Sarebbe stato un pestaggio in piena regola, organizzato, con picchiatori intervenuti a 'punire' gli operai che, sventolando le bandiere del sindacato Si Cobas, manifestavano davanti ai cancelli della Dreamland per denunciare la loro condizione di lavoratori sfruttati, sottopagati, ricattati. Sono una decina i cinesi – tra loro il titolare formale del pronto moda – a giudizio per le lesioni procurate ai manifestanti lo scorso 11 ottobre: l'inchiesta, chiusa dalla procura in tempi rapidissimi, approderà presto in tribunale. E' questo uno dei due procedimenti aperti in seguito alle violenze dello scorso autunno, l'altro è quello che ieri ha portato all'arresto di quattro cinesi accusati di sfruttamento. In carcere i due titolari della Dreamland e ai domiciliari due stretti collaboratori tra i quali il prestanome. Sfruttamento: la stessa accusa urlata dagli operai – cinesi e pakistani – davanti all'azienda. Le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo e del Gruppo antisfruttamento della Asl hanno consegnato alla procura un sostanzioso numero di elementi che ha consentito di formulare il capo di imputazione: turni di lavoro massacranti, buste paga da fame e ancora meno per i lavoratori sprovvisti del permesso di soggiorno, nessuna tutela, minacce. Un'inchiesta nata proprio in seguito al pestaggio su cui fece luce la polizia che identificò e denunciò gli aggressori, destinatari anche di misure preventive adottate dal questore per la loro “conclamata pericolosità sociale”. Le indagini dei carabinieri, compiute attraverso pedinamenti, riprese video, intercettazioni telefoniche e agevolate dalle ispezioni dei tecnici della Asl finalizzate alla verifica del rispetto delle regole nell'azienda, hanno fatto emergere gli indici di sfruttamento e un generalizzato quadro di irregolarità. Il lavoro della procura non è certo finito: accertamenti sono in corso sugli attestati della formazione relativa alla sicurezza trovati nei cassetti della Dreamland. Secondo gli investigatori attestati falsi, rilasciati a fronte di corsi mai frequentati. Un illecito che – dice chiaramente la procura – può essere stato realizzato solo con “la collaborazione di professionisti conniventi”. Un terzo filone di indagine.