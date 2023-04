20.04.2023 h 13:19 commenti

Pestaggio di Halloween, la procura chiede il carcere per il picchiatore ma il giudice dispone solo l'obbligo di dimora

Il provvedimento preso a quasi sei mesi dal fattaccio avvenuto in via Genova. La vittima ha riportato una lesione permanente al volto essendosi ridotta la capacità di masticazione. L'aggressione fu ripresa da un testimone e finì sui social

Prese a calci in faccia il rivale che era già a terra stordito dai cazzotti. Colpi tirati con una violenza inaudita tanto che i testimoni pensarono che la vittima fosse morta. Fu il culmine della rissa scoppiata la notte di halloween in via Genova. Diverse le persone coinvolte. Per quel fatto che fece finire all'ospedale un ragazzo di 27 anni con mascella, denti e naso rotti e che oggi soffre di una lesione permanente essendosi ridotta la capacità di masticazione, un trentenne è stato messo all'obbligo di dimora con il divieto di lasciare l'abitazione nelle ore notturne. L'accusa: lesioni gravi.

Per l'indagato, che appartiene ad una famiglia pratese molto in vista e che ha un precedente penale per stalking, il sostituto Laura Canovai aveva chiesto la custodia cautelare in carcere. Richiesta respinta dal giudice delle indagini preliminari Marco Malerba.

All'indagato, difeso dall'avvocato Marco Barone, i carabinieri erano già arrivati all'inizio di gennaio grazie al video, fatto con il telefonino da uno dei testimoni e poi diventato virale. Nei guai, assieme al trentenne, finirono altri tre suoi coetanei, anche loro pratesi: la loro posizione, evidentemente, è stata ritenuta secondaria rispetto all'epilogo.

La rissa coinvolse diverse persone che si trovavano all'esterno del locale Loft01. Secondo la ricostruzione, la scazzottata cominciò per qualche occhiata o qualche parola di troppo ad una ragazza che probabilmente interessava a più di uno.

Furono minuti di autentica violenza, in mezzo alla strada, tra le urla dei presenti fino al panico totale quando, dopo i calci tirati in faccia al ventisettenne che già era stato colpito e spinto a terra, qualcuno – chiarissimo l'audio del video – urlò “è morto, è morto”.

La vittima del pestaggio, che ha nominato un proprio avvocato di fiducia, fu trasportata all'ospedale con diverse ferite e fu sottoposta ad un lungo intervento chirurgico per 'ricostruire' il volto devastato dai pugni e dai calci.



