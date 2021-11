19.11.2021 h 16:44 commenti

Pestaggio al Macrolotto, restano in carcere i due uomini arrestati dalla polizia

Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto al custodia cautelare alla Dogaia. Rimangono sempre gravi le condizioni della loro vittima, picchiata dopo essere stata sorpresa a rubare in un Pronto Moda

Restano in carcere i due cinesi arrestati dalla polizia per aver pestato a sangue un connazionale, prima dell'alba di martedì scorso, probabilmente dopo averlo sorpreso a rubare in un Pronto Moda di via dei Fossi al Macrolotto. Lo ha deciso oggi 19 novembre il giudice di fronte al quale i due stranieri, difesi dall'avvocato Melissa Stefanacci, sono comparsi per la convalida dell'arresto. Entrambi sono accusati di tentato omicidio.

Restano intanto gravissime le condizioni della loro vittima. Il cinese 40enne è sempre ricoverato in terapia intensiva al Santo Stefano con lesioni che ancora non hanno fatto sciogliere la prognosi. L'uomo è stato colpito con calci e pugni con estrema violenza. Solo l'intervento di un metronotte ha fermato l'aggressione.

Le indagini sono seguite dalla Squadra Mobile dopo il primo intervento fatto dalle Volanti.