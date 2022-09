02.09.2022 h 11:31 commenti

Pesca abusiva nel tratto "no kill" del Bisenzio: sanzionati due pescatori

L'intervento della polizia provinciale nell'ambito di un'attività di controllo che si è svolta lungo tutto il mese di agosto. Gli agenti sono riusciti a reimmettere nel fiume il pescato che era ancora in buone condizioni

Due pescatori abusivi sono stati sorpresi dagli agenti della polizia provinciale mentre stavano pescando, senza autorizzazione, sul fiume Bisenzio, nel tratto cittadino “no kill” del campo gara. Si tratta di un italiano e di un cinese e nei confronti di entrambi sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 340 euro mentre il pescato, posto sotto sequestro amministrativo, è stato immediatamente reimmesso nel fiume, essendo in buono stato di salute.

I due interventi risalgono ai giorni scorsi e sono avvenuti nell'ambito dei controlli effettuati su numerosi pescatori. Uno dei due sanzionati è risultato essere privo del versamento regionale, necessario per svolgere l’esercizio della pesca, mentre l’altro pescava utilizzando un numero di ami superiore a quello consentito ed aveva trattenuto illecitamente il pescato.

“L’impegno della nostra polizia provinciale sul fronte di caccia e pesca – commenta il presidente della Provincia Francesco Puggelli – è essenziale per garantire il corretto svolgimento di queste attività e, di conseguenza, la tutela della fauna locale. I controlli si svolgono regolarmente durante l’anno e queste sanzioni dimostrano che la presenza dei nostri agenti è fondamentale anche nei periodi di vacanza”.

Per quanto riguarda il fiume Bisenzio, si ricorda che la pesca è consentita nel rispetto della normativa, sia nazionale che regionale, che la regolamenta. La polizia provinciale sottolinea che nel tratto cittadino è presente una zona di protezione a divieto parziale di pesca (no kill), interessato dal campo gara, dal Ponte Datini al Ponte Petrino. In questo tratto vige l’obbligo di reimmissione immediata in acqua per tutte le specie ittiche presenti, ad eccezione del siluro e del pesce gatto. L'obbligo non vige in occasione delle gare di pesca sportiva, durante le quali è consentito ai partecipanti di trattenere il pescato fino alla conclusione della manifestazione. Si ricorda inoltre che in qualsiasi corso d’acqua è vietata l’immissione dall’esterno di fauna ittica che non sia stata preventivamente autorizzata dalla Regione.