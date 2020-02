10.02.2020 h 11:15 commenti

Personale senza attestato e prodotti irregolari: chiuso un negozio di estetica

Controlli della polizia municipale al Macrolotto Zero. In un'altra attività sequestrata altra merce tra smalti e flaconi di brillantini per unghie privi delle indicazioni obbligatorie. Scoperto anche un conducente a noleggio abusivo

Nei giorni scorsi gli agenti della polizia municipale hanno chiuso un'attività di estetista in via Marini. Il provvedimento è stato adottato visto che il personale non era in possesso dell'attestato della qualifica professionale obbligatoria ed erano utilizzati smalti per unghie, maschere facciali, acido ialuronico e altri prodotti tutti privi dei dati identificativi obbligatori: fabbricante prodotto, ingredienti, scadenza e modalità di utilizzo.

I prodotti irregolari (86 pezzi) sono stati sequestrati. Analoghe irregolarità sui prodotti in uso sono state rilevate in una seconda attività di estetica in via Strozzi, dove sono stati sequestrati 57 pezzi tra smalti e flaconi di brillantini per unghie sempre privi delle indicazioni obbligatorie, riportate solo in ideogrammi cinesi.

Nell'ambito dei controlli sulle attività di trasporto persone è stato scoperto un cittadino di nazionalità cinese che effettuava abusivamente servizio di noleggio con conducente. Il veicolo dell'uomo è stato posto sotto fermo amministrativo a tempo indeterminato, mentre il conducente è stato sanzionato.