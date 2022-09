16.09.2022 h 15:59 commenti

Personale Ata, mancano ancora trenta fra bidelli e amministrativi. Presidio davanti all'ufficio regionale

I sindacati chiedono ai presidi di preparare una relazione dettagliata sulla carenza di organico e all'ex provveditorato agli studi di autorizzare nuovi contratti a tempo determinato

Nelle scuole pratesi mancano ancora 30 fra custodi e personale amministrativo. A giugno i presidi avevano chiesto all' ufficio scolastico regionale di aumentare l'organico Ata di 70 unità, a inizio di agosto ne sono stati concessi 35 e a fine mese altri cinque in più. Numeri comunque insufficienti, soprattutto a partire da fine settembre quando inizierà il servizio mensa, il tempo pieno e l'orario definitivo.Per questo oggi, 16 settembre,Cgil Cisl, Uil, Snals e Gida hanno organizzato un presidio davanti alla sede dell' ufficio scolastico regionale proprio per chiedere l'integrazione degli organici a tempo determinato in tutta la Regione. Alla vigilia del presidio il dirigente regionale Ernesto Pellecchia, dopo i numerosi solleciti da parte dei sindacati e dei presidi, ha inviato una comunicazione in cui si chiariva che : "I posti assegnati erano in linea con quelli degli anni scorsi". Risposta che non è piaciuta ai sindacati: "Si parla di una carenza d'organico ormai cronica - spiegasegretario regionale Flc Cgil - a cui si aggiunge anche la mancanza del personale Covid, non confermato, che in qualche modo ha permesso alle scuole di andare avanti nonostante la carenza negli organici di diritto e di fatto".Al presidio hanno partecipato una 50 di lavoratori, ma non c'è stato l'incontro con il dirigente dell' ufficio. "E' stato deciso - spiegasegretario Cisl scuola Prato Firenze - di sollecitare i dirigenti scolastici a inviare un documento scritto all'ufficio regionale con le richieste del personale Ata. E poi allo stesso ufficio di riaprire i conteggi per l'assegnazione di nuovi posti. Lo scorso anno le ultime assegnazioni sono arrivate ad ottobre".In realtà a giugno l'ufficio provinciale scolastico ha realizzato un monitoraggio in collaborazione con i presidi per capire l'effettivo bisogno di personale. "Probabilmente i dirigenti scolastici - continua - Gaudio - hanno sottovalutato la richiesta e quindi non tutti hanno risposto. Poi il conteggio finale è stato sottodimensionato. Resta comunque il fatto che da Firenze hanno autorizzato la metà dei posti comunque richiesti".Se entro la fine del mese gli organici non saranno aumentati, oltre ad essere a rischio il funzionamento di molte scuole (sono soprattutto gli istituti comprensivi che hanno più sedi dislocate nel territorio, ma anche il liceo Livi Brunelleschi che deve gestire sei sedi), i sindacati sono pronti a "dare battaglia all'ufficio regionale".