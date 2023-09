08.09.2023 h 13:55 commenti

Personale Ata insufficiente, solo 66 nomine in deroga. Prato maglia nera per l'abbandono scolastico

I presidi hanno presentato una relazione dettagliata sull'organico necessario al funzionamento delle scuole, dati che non sono stati tenuti in considerazione dall' Ufficio scolastico Regionale. Scarseggiano anche gli insegnanti di sostegno

Ennesimo allarme della Cgil Funzione Pubblica per la carenza di personale Ata. Nonostante le richieste da parte dei presidi le assegnazioni al territorio sono state fatte con il contagocce: i posti in deroga sono 58 a cui si sono aggiunti, in una seconda tranche di nomine, cinque collaboratori scolastici e tre tecnici. Nessuna concessione, per quanto riguarda gli amministrativi.

Un quadro particolarmente difficile a cui si aggiunge anche la maglia nera, per quanto riguarda l'abbandono scolastico degli under 16: secondo i dati della Regione per il 2022 a Prato è stata assegnata una criticità 4.

"Siamo delusi e preoccupati per come l'ufficio regionale scolastico ha trattato Prato - spiega Filomena Di Santo Cgil Flc- nonostante una dettagliata relazione da parte dei presidi sulla carenza di organico, non sono state esaudite le richieste".

Oltre ai collaboratori scolastici che di fatto gestiscono molti servizi scolastici c'è preoccupazione anche per quello ammnistrativo. "Ci sono scuola come la Pacetti - spiega la sindacalista - che sono in grossissime difficoltà, Il poco personale concesso in più inoltre sarà suddiviso fra varie scuole creando anche disagio agli stessi lavoratori".

Si annuncia così un autunno caldo sul fronte della scuola "Il nostro primo obiettivo - conclude Di Santo - è di garantire l'inizio dell' anno scolastico, poi però non ci arrendiamo e andremo a manifestare direttamente davanti all' ufficio scolastico regionale".

Se Prato piange la Toscana non ride in totale il personale Ata in deroga è di 707 unità suddivise in 159 assistenti amministrativi, 503 collaboratori scolastici, 45 assistenti tecnici a fronte dei 2000 posti necessari per garantire la funzionalità alle scuole. "Una risposta - ha commenttao il sindacato - molto scarsa rispetto al Piemonte, che ha concesso 2.623 posti in deroga, e all’Emilia Romagna con 2.479". Anche sul fronte dell' organico dei docenti la situazione non è migliore, soprattutto per quelli di sostegno sono 1.073 in tutta la provincia per ogni ordine e grado di scuole.