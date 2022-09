08.09.2022 h 10:42 commenti

Personale Ata, assegnati i posti annuali ma l'emergenza resta. C'è anche chi rinuncia al part time

L'ufficio regionale scolastico ha concesso a dieci scuole cinque contratti di 18 ore, che comunque non sono sufficienti a garantire la qualità del servizio, soprattutto negli istituti con più sedi

Istituti comprensivi e scuole ancora in affanno per la mancanza del personale Ata, in particolare i custodi, nonostante ieri 7 settembre, siano stati assegnati i posti annuali.

“Il problema – spiega Claudio Gaudio segretario scuola Cisl Prato e Pistoia – è che non sono stati autorizzati i posti richiesti dai presidi, quindi siamo sempre in carenza e il rischio di non apertura resta”. In realtà , dopo che i dirigenti scolastici hanno scritto all'ufficio regionale scolastico per chiedere più personale in tutta la provincia sono stati autorizzati per dieci scuole cinque custodi, ma con un contratto part time. “Un incarico di 18 ore settimanali – spiega Alessandra Salvati dell'Istituto comprensivo Bartolini di Vaiano – non ci risolve la situazione. Riusciremo ad aprire tutti i plessi sparsi nel territorio, ma con una qualità del servizio decisamente inferiore”.Problemi anche al Liceo Livi Brunelleschi dove i plessi sono sette e quindi mancano ancora quattro custodi. L'assegnazione, infatti, viene fatta sul numero degli studenti quindi gli istituti che hanno una sola sede sono più avvantaggiati. “Abbiamo difficoltà per quanto riguarda la sede delle Fonti – spiega la dirigente Maria Grazia Ciambellotti – perchè lì ci sono solo quattro classi, ma servono due custodi per garantire sorveglianza apertura e chiusura. Quindi siamo decisamente sotto organico. Apriremo, ma sarà un grosso problema riuscire a fare gli orari e l'assegnazione dei compiti in modo equo”.

Al problema di carenza degli organici si somma anche quello della rinuncia all'incarico. “Avendo tanti posti spezzettati – spiega Mario Battiato dirigente dell'Istituto Comprensivo Gandhi – abbiamo avuto anche delle rinunce: per poco più di 560 euro al mese qualcuno non ha la convenienza ad accettare. Ma chi invece si è reso disponibile, oggi deve fare i conti con il giorno di festa: l'ufficio scolastico provinciale è chiuso, i mezzi viaggiano a scartamento ridotto e quindi è difficile venire a firmare il contratto. Ho scritto al presidente del consiglio comunale Alberti e, in modo provocatorio, gli ho chiesto di istituire l'8 settembre giorno del patrono di Prato così tutti siamo chiusi e non si creano problemi”.

Nei prossimi giorni le scuole che non sono riuscite a completare gli organici scorreranno le graduatorie interne, ma è una lotta contro il tempo.

“Abbiamo cercato di fare il possibile per far partire le scuole – commenta Filomena Del Santo della Cgil – cercando anche di utilizzare gli spezzoni di orario. Ora ci aspetta un nuovo giro di convocazione per gli insegnanti delle graduatorie provinciali, dopo l'annullamento delle assegnazioni a causa di un errore dell'algoritmo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus