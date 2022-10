06.10.2022 h 13:59 commenti

Personale Ata, arrivano solo due rinforzi. L'ira di presidi e sindacati: "Una beffa"

L'ultima concessione da parte dell'Ufficio scolastico regionale è irrisoria: ne servivano trenta per garantire la qualità minima del servizio di apertura e chiusura degli istituti. Intanto Autolinee Toscana modifica gli orari della Lam Azzurra per migliorare il servizio verso le scuole

Intanto sull'altro fronte caldo, quello del trasporto scolastico Autolinee Toscana ha annunciato la modifica degli orari della Lam Azzurra a partire da lunedì 10 ottobre. "Si tratta di piccole migliorie, con anticipi di 5-10 minuti- spiegano dall'azienda- al fine di ottimizzare le corse a servizio degli studenti, a seguito dei periodici monitoraggi che Autolinee svolge.". Ecco le modifiche Corsa feriale scolastica escluso sabato delle ore 5,50 in partenza da Poggio a Caiano per Fontanelle, Grignano e Prato Stazione FS viene anticipata alle 5,45; Corsa feriale scolastica escluso sabato delle ore 6:20 in partenza da Prato Stazione FS per Grignano, Fontanelle, Tavola, Poggetto e Seano viene anticipata alle 6,10 Corsa feriale scolastica escluso sabato delle ore 6,55 in partenza da Seano per Poggetto, Tavola, Fontanelle, Grignano, e Prato Stazione FS viene anticipata alle 6:45; Corsa feriale scolastica escluso sabato delle ore 7,30 in partenza da Prato Stazione FS per Grignano, Fontanelle e Poggio a Caiano viene anticipata alle 7,20; Corsa feriale scolastica escluso sabato delle ore 8,10 in partenza da Poggio a Caiano per Fontanelle, Grignano, Prato Stazione FS e Istituto Buzzi viene anticipata alle 8

Più che un aiuto sembra una beffa:a fronte di 30 richieste da parte di tutte le scuole pratesi di aumentare il personale Ata, l'ufficio regionale scolastico ha autorizzato l'assunzione di solo due custodi.Decisione che ha fatto infuriare sindacati e soprattutto dirigenti scolastici. "Una risposta assolutamente insufficiente alle nostre richieste - spiegapresidente provinciale associazione Rispo - a questo punto chiederemo un incontro con il dirigente Pellecchia per avere spiegazioni e capire se c'è la possibilità di avere altro personale per garantire il servizio di apertura e chiusura delle scuole".L'autorizzazione di nuove assunzione di personale arriva con il contagocce:su una richiesta di 70 posti a fine agosto ne sono stati concessi 30, altri 5 a inizio settembre, ma a part time. Dopo il presidio dei sindacati a metà settembre davanti all' ex provveditorato agli studi regionale, i presidi sono stati sollecitati a presentare una documentazione dettagliata sui reali bisogni di ogni singola scuola, relazioni che sono state consegnate. "Se la risposta dell'ufficio regionale è questa - spiegasegretario Cisl scuola Prato Firenze- allora vuol dire che da Firenze non si ritengono fondate le domande dei presidi e che quindi il personale assegnato è sufficiente. Vedremo con i fatti chi a ragione".L'assegnazione del personale viene fatte in base ad alcuni criteri, tra cui il numero degli studenti, ma non i plessi scolastici. "La risposta dell' ufficio regionale - spiegasegretario Provinciale Flc Cgil - è indecente due persone in più non risolvono la situazione critica dell' intera provincia. Una decisione sinceramente incomprensibile".Nei prossimi giorni l'ufficio scolastico provinciale assegnerà i nuovi incarichi, l'orario potrebbe essere spezzettato per coprire più scuole.Tra i destinatari ci potrebbero essere l'istituto Comprensivo Bartolini di Vaiano e il Pontormo di Carmignano. Secondo i dirigenti scolastici l'aumento dell' organico di una sola unità ovviamente non risolve. "Ad oggi - spiegadirigente scolastico IC Pontormo - una collaboratrice scolastica ha accettato per qualche settimana di fare l'orario spezzato per poter tamponare l'emergenza, ma ovviamente è una situazione temporanea. Se un custode si ammala devo subito nominare il supplente, non posso permettermi di fare sostituzioni interne".Perplessa anche la dirigente"Non so se uno dei due custodi sarà destinato al mio istituto, ma se così fosse mi complicherebbe ancora di più la situazione, me ne servono molti di più per garantire la qualità del servizio".Ora si aspetta l'incontro con il dirigente Ernesto Pellecchia, ma ormai siamo quasi a metà ottobre e la scuola è iniziata da un mese.